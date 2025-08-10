Sonia Barrile e Simone Margagliotti insieme al bar dopo Temptation Island: “Crisi rientrata, il clima è sereno”

Sarebbe tornato il sereno tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti che dopo Temptation Island, programma che hanno concluso con l’annuncio della gravidanza, si sono scattati un selfie durante una colazione al bar. La foto, pubblicata da Lorenzo Pugnaloni, li ritrae sorridenti: “La crisi sarebbe rientrata in tempi record”.

Simone Margagliotti e Sonia Barrile sarebbero tornati insieme dopo Temptation Island. La coppia più discussa dell'edizione, il cui percorso si è concluso con i colpi di scena legati al tradimento di lui e alla gravidanza di lei, è apparsa sorridente in una foto che risale a pochi giorni fa, precisamente il 7 agosto 2025. Resa pubblica da Lorenzo Pugnaloni, li vede seduti ad un bar mentre fanno colazione.

La foto di Sonia Barrile e Simone Margagliotti

Sorridono seduti ad un bar in un selfie scattato da lui: Simone Margagliotti e Sonia Barrile non sarebbero più in crisi dopo Temptation Island. L'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha condiviso la segnalazione mostrando anche la foto scattata dalla coppia di Temptation Island 2025 lo scorso 7 agosto 2025.

Foto di Lorenzo Pugnaloni

Stando a quanto si legge, tra i due non ci sarebbe alcuna freddezza o distanza: il clima sarebbe sereno e complice. La crisi sarebbe rientrata in tempi record e insieme potrebbero iniziare il nuovo capitolo della loro vita, da genitori.

Leggi anche Alessio Loparco e Sonia Mattalia felici insieme, il video in città registrato dopo Temptation Island

La gravidanza annunciata nel "mese dopo" Temptation Island 2025

Simone Margagliotti e Sonia Barrile hanno regalato un colpo di scena ai telespettatori presentandosi insieme al "mese dopo" di Temptation Island. Dopo il falò di confronto finale da cui andarono via separati per via del tradimento di lui con la tentatrice Rebecca, Sonia Barrile ha scoperto di essere incinta. A Filippo Bisciglia ammise di essere ancora delusa e ferita per il tradimento, ma era felice per l'esito del test di gravidanza. "Siamo felici per la notizia. Ci conosciamo da 15 anni, abbiamo trascorso tantissimi momenti e supereremo anche questa", disse. Poche settimane dopo spuntò una segnalazione che vedeva Simone di nuovo vicino alla single conosciuta nel villaggio dei sentimenti. Voci mai confermate che potrebbero essere smentite con la foto pubblicata da Pugnaloni ieri.