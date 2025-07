Quali coppie si sono lasciate a Temptation Island 2025 e chi sta ancora insieme: cosa è successo un mese dopo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano poche ore all'ultima puntata di Temptation Island 2025. Si conclude stasera l'edizione più vista di sempre che per la prima volta ha stravolto i palinsesti Mediaset, andando in onda per tre giorni consecutivi, e mantenendo alta l'attenzione del pubblico. I percorsi di tutte le coppie si sono conclusi e dopo il "mese dopo" di Lucia e Rosario, andato in onda ieri sera, è attesissimo quello degli altri protagonisti. Marco e Denise, nel secondo falò trasmesso nell'appuntamento di ieri, sono tornati insieme, ma il loro futuro come coppia sarebbe incerto. Antonio e Valentina, dopo la proposta di matrimonio, sarebbero prossimi alle nozze. Il villaggio dei sentimenti si è concluso senza lieto fine, invece, per Alessio e Sonia M, Simone e Sonia B, Sarah e Valerio e Mariaconcetta e Angelo.

Sarah e Valerio si sono lasciati dopo Temptation Island

Sarah e Valerio

Stando alle anticipazioni del "mese dopo" di Temptation Island, in onda stasera, giovedì 31 luglio, in prima serata su Canale5, Sarah e Valerio, dopo il commovente falò di confronto dal quale sono usciti separati, non sarebbero tornati insieme. Lui, che nel villaggio si era infatuato della tentatrice Ary, starebbe continuando a frequentare la single lontano dalle telecamere. Si sarebbe lasciato alle spalle la relazione con Sarah e avrebbe dato spazio alla nuova storia.

Il finale di Alessio e Sonia M dopo la separazione al falò

Alessio e Sonia M

Per Alessio e Sonia, che si sono lasciati nel loro terzo falò di confronto andato in onda ieri sera, le carte in tavola sarebbero cambiate. Le anticipazioni rivelano che i due sarebbero tornati a vivere insieme: nel "mese dopo", in onda stasera, dovrebbero annunciare il loro ritorno di fiamma.

Marco e Denise si sono lasciati di nuovo

Marco e Denise

Alti e bassi, invece, per Marco e Denise: dopo l'esperienza a Temptation Island e la prima rottura nel falò di confronto iniziale, i due sono tornati insieme nella puntata trasmessa ieri. Le cose però sarebbero cambiate oggi: tornati alla vita di tutti i giorni, sarebbero tornate a galla le incomprensioni. Marco avrebbe deciso di lasciare definitivamente la fidanzata.

Com'è finita tra Mariaconcetta e Angelo

Mariaconcetta e Angelo

Non ci sono spoiler sul "mese dopo" di Mariaconcetta e Angelo che durante il falò di confronto finale, trasmesso il 30 luglio, si sono lasciati. È stata lei a decidere di uscire dal programma da sola, lasciando attonito il fidanzato sul tronco. In alcuni video pubblicati ieri sera su TikTok dalla figlia di lei, potrebbe essere emerso un indizio sulla loro relazione: Mariaconcetta ha definito nuovamente il fidanzato "un toporatto", segnale che potrebbe anticipare la rottura totale tra i due.

Cosa è successo tra Sonia e Simone dopo Temptation Island

Sonia B e Simone

Nessuna anticipazione circola su Sonia B e Simone che, sul tronco di Temptation Island, davanti a Filippo Bisciglia, si sono lasciati. Lei ha deciso la rottura dopo aver assistito al tradimento di lui con la tentatrice. A suggerire che i due non sono tornati insieme è lo stato sentimentale che il personal trainer ha impostato sul suo profilo Facebook: Margagliotti si dichiara single sui social. Indizio che annuncerebbe una rottura definitiva.

Antonio e Valentina dopo la proposta di matrimonio

Valentina e Antonio, dopo la proposta di matrimonio, sarebbero ancora felici insieme. Le sorelle della protagonista dell'edizione con i loro video su Tik Tok, nei quali hanno commentato la proposta del loro cognato, sembrano confermare che la relazione procede a gonfie vele e che i due presto convoleranno a nozze.