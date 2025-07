Denise ha riconquistato Marco a Temptation Island, ma Bisciglia lascia intendere che la pace durerà poco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel corso della settima puntata di Temptation Island, andata in onda su Canale 5 mercoledì 30 luglio, Denise Rossi è riuscita a ottenere ciò che più desiderava: convincere l’ex fidanzato Marco Raffaelli a tornare sui suoi passi e a lasciare il programma insieme a lei, per potersi parlare da soli, a telecamere spente, e tentare di ritrovare un punto di incontro.

Denise convince Marco a tornare insieme, ma per quanto?

Gli sforzi profusi dalla donna hanno sortito l’effetto sperato. “L’ultima volta che ti ho visto eri molto arrabbiato e non hai voluto ascoltare”, gli ha detto Denise, “Quando ci siamo lasciati ho sentito il nostro abbraccio. Voglio dirti che non ho mai voluto metterti a paragone con nessuno. Sai quanto vali per me. Quando ho parlato di immaturità, te ne avevo già parlato anche a casa: era un modo per farti capire che avrei voluto più maturità da parte tua. Il dialogo tra noi è mancato. Volevo una persona che mi ascoltasse. In questa esperienza ho riscoperto che potevo stare bene anche da sola. Volevo dimostrare a me stessa — e a te — che ce la potevo fare”.

“Non ti ho rimproverato questo”, le ha risposto lui. “Io mi sono sentito messo a paragone con un ragazzino”, ha aggiunto, riferendosi ai continui confronti con il single Flavio Ubirti. Ma Denise si è mostrata tenace ed è rimasta ferma sulla sua posizione, riuscendo piano piano a far crollare le difese del compagno: “Io delle tue qualità ho parlato. Scusami se ti sei sentito ferito. Le mie sono state solo frasi dette male”.

Parole che Marco ha considerato sincere, tanto da decidere di perdonarla. Con una precisazione: “Ho bisogno di metabolizzare questa cosa. Usciamo da qua insieme per darci la possibilità di confrontarci fuori”.

La pace tra Denise e Marco è destinata a durare poco

Mentre Denise e Marco lasciavano la spiaggia abbracciati, Filippo Bisciglia si è rivolto al pubblico con un commento sibillino: “Nella puntata di domani scopriremo se Marco e Denise hanno confermato la scelta di tornare insieme”. Sapeva già — come anticipato da Dagospia — che nella puntata dedicata al primo mese dopo l’uscita dal villaggio, i due si sarebbero presentati separatamente, pronti a raccontare di essersi definitivamente lasciati.