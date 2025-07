A Temptation Island Denise si avvicina al single Flavio Ubirti: “Vorrei che Marco avesse le tue qualità”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, in onda giovedì 10 luglio, spazio anche alla coppia formata da Denise e Marco. È stata la ragazza a scrivere al programma perché, dopo 4 anni e una convivenza, non si sente amata e ha molti dubbi. Per lei questa esperienza sarà un punto di svolta nella relazione: continuare con lui o andare oltre. Nel villaggio delle fidanzate, si è avvicinata al single Flavio Ubirti.

Lo sfogo di Denise sulla relazione con Marco e la sua reazione

Il viaggio nei sentimento di Denise e Marco inizia nel capanno, dove il ragazzo ascolta alcune parole della fidanzata. Lei si lamenta del fatto che "non viaggiano alla stessa velocità": "Lui ha fatto tante cose che mi hanno ferita e quando ha deciso di cambiare, ogni cosa me la sono dovuta sudare. Ha fatto delle cose che un uomo fa in 6 mesi di relazione, per lui ci sono voluti 4 anni". Le parole della fidanzata hanno piuttosto infastidito Marco, che si è sfogato con i compagni di viaggio, precisando come per lei abbia cambiato tanto della sua vita:

È venuta qua per buttare me**a, non le sta bene niente. Ho cambiato la mia vita per dare un'opportunità a questa relazione. Prima non vedevo un futuro, lei aveva 2 figli, io ero un ragazzo single. Prima la vivevo con leggerezza, c'è voluto tanto tempo. Mi sono innamorato e sono cambiato.

Denise ha poi raccontato altri aspetti della storia con Marco, soffermandosi sul fatto che lui non si occupi delle faccende di casa e sia immaturo per la sua età:

Quando tono a casa so che lo trovo a fare le sue cose. Lo devo seguire perché da solo non fa niente, è anche una mancanza di rispetto verso la persona che hai accanto. Lo vedo fermo, non capisco se è immaturità o un sentimento non abbastanza forte.

"Non le va bene nulla di me, non mi apprezza. A casa devo pulire, stirare, cucinare. Non lo facevo, non ero abituato alla convivenza, piano piano ho fatto i miei step", ha commentato Marco dopo aver visto le immagini.

Denise vicina al single Flavio Ubirti, lui: "Tra tutte ho scelto te"

Nel villaggio delle fidanzate, intanto, Denise si è avvicinata al single Flavio Ubirti, il ragazzo che il primo giorno ha ricevuto tutte le preferenze delle fidanzate. I due passano sempre più tempo insieme e tra loro è nato un certo feeling. "Sono abituato a frequentare donne più grandi di me. Filippo mi ha chiesto chi avrei scelto, ed eri tu", ha spiegato il 24enne, rivelando di averla notata fin da subito.

Denise pensa che Flavio sia un ragazzo molto più maturo della sua età, a differenza del fidanzato. "Ho bisogno di una persona che si sieda accanto a me e parli dei nostri problemi. Non riusciamo a parlare perché non vuole, interrompe tutte le conversazioni, sono quattro anni che andiamo avanti così", ha spiegato a proposito di Marco. E ancora: "Discutiamo sempre perché lui sbaglia le cose, io non sono tua madre. Lui mi sentiva piangere e non veniva, non mi sa tenere testa".

"Sta tornando a essere felice con un altro ragazzo", le parole di Marco

Arrivato al falò con gli altri ragazzi, Marco sente altre dichiarazioni piuttosto pesanti da parte di Denise. La ragazza è sempre più coinvolta da Flavio e lo riempie di complimenti per la sua maturità: "Mi stai sorprendendo, perdo di vista che hai 24 anni. A quell'età Marco stava nei locali a stappare bottiglie. Hai un cervello che non finisce mai, hai quello che mi sarebbe piaciuto avesse Marco come qualità".

Di fronte ad altre immagini, Marco si sfoga: "Lei è una facile e io una facile non la voglio. Per lei sono sbagliato in tutto, vuole un ragazzo perfetto. Ero immaturo, sono cambiato, sono maturato per lei". Il ragazzo è convinto che ormai Denise sia proiettata verso la conoscenza di un'altra persona, un futuro nuovo fidanzato: "Sta tornando a essere felice con un'altra persona, tutto quello che non mi aspettavo, era super innamorata di me. Mi ha mandato in tilt, sono deluso".