Flavio Ubirti, il single scelto dalle fidanzate a Temptation Island: "Mi piace tutto di me. Sogno una famiglia" Flavio Ubirti è il tentatore che ha conquistato tutte le fidanzate a Temptation Island 2025 già dal primo sguardo. Alle telecamere del programma, il 24enne, modello e in passato portiere, ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita: "Mi piace tutto di me caratterialmente. Tra 10 anni sogno una famiglia e dei figli".

A cura di Elisabetta Murina

Flavio Ubirti è il tentatore che ha conquistato le fidanzate di Temptation Island 2025. Nella prima puntata di questa edizione, andata in onda giovedì 3 luglio, il ragazzo ha attirato l'attenzione di tutte le protagoniste femminili, che lo hanno scelto al primo sguardo. Il ragazzo ha 24 anni, è originario di Figine Valdarno (Firenze) e alle telecamere del programma di Filippo Bisciglia ha raccontato qualcosa in più sulla sua vita.

La storia di Flavio Ubirti, la passione per la natura e il desiderio di essere padre

"Ho 24 anni, vengo da un paesino in provincia di Firenze", dice Flavio Ubirti nella clip di presentazione a Temptation Island. Oggi modello, ha un passato come portiere dell'Arezzo e una grande passione trasmessagli dal padre: "Mi piace la natura, stare con i cani. Insieme a mio padre addestriamo cani, è una passione che mi ha trasmesso lui". Alla domanda "cosa ti piace di te?", risponde senza esitazione: "Il fisico atletico e il sorriso. Caratterialmente tutto. Quando c'è qualche aspetto che non mi piace cerco di lavorarci per far sì che diventi qualcosa che mi piace". In futuro sogna di diventare padre: "Tra 10 anni spero di avere una famiglia, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando".