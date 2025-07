video suggerito

Chi sono Denise e Marco a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia Denise e Marco sono una delle coppie di Temptation Island 2025. La loro storia, iniziata quattro anni fa, è stata segnata da un tradimento da parte di lui, avvenuto quando stavano insieme da solo un anno. Convivono e partecipano al reality perché lei vuole capire se riuscirà a fidarsi ancora del suo fidanzato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Denise e Marco sono una delle coppie di Temptation Island 2025. La loro storia, iniziata quattro anni fa, è stata segnata da un tradimento da parte di lui, avvenuto quando stavano insieme da solo 1 anno. Lei non riesce più a fidarsi ed è per questo che ha scritto al programma: "Voglio darmi quest'ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente". Convivono da un anno e mezzo e lei ha 36 anni.

Chi sono Denise e Marco, coppia di Temptation Island 2025

Denise ha 36 anni, sta con Marco da quattro anni ma convivono da 1 anno e mezzo. La storia tra i due andava a gonfie vele fino a quando, a un anno dal fidanzamento, lei ha scoperto di essere stata tradita: "Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama, non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa", ha spiegato la ragazza nel video di presentazione diffuso sui canali social ufficiali del programma a giugno. Lui, dal canto suo, non ha negato di aver sbagliato.

Perchè Denise e Marco partecipano al programma

"È vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti", ha spiegato Marco. Il ragazzo, da allora, ha cambiato il suo lavoro, ha aperto un'attività e ha deciso di andare a convivere con lei, "ma il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene". Quella di Temptation Island, per Denise è l'ultima occasione per "capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente". Il percorso dei sentimenti all'interno dei rispettivi villaggi in Calabria con i single li aiuterà a capire se riusciranno a superare definitivamente i loro problemi di fiducia reciproca.