Marco lancia un tavolo e chiede un falò a tre a Temptation: “Io, Denise e Flavio. Vediamo se si può fare”

Nella puntata del 17 luglio di Temptation Island, Marco è sempre più teso per via della vicinanza tra Denise e il single Flavio. I video che vede lo convincono che la loro storia sia al capolinea. Chiede un falò a tre: lui, lei e il single.

La puntata di Temptation Island in onda giovedì 17 luglio vede Marco sempre più teso per via della vicinanza della sua fidanzata Denise al single Flavio. Nel corso della trasmissione, i video che gli vengono mostrati lo convincono che le cose tra loro siano giunte al capolinea e chiede la possibilità di un falò a tre: lui, il single e la sua ragazza.

Denise si confida con il single Flavio: "Ho capito che c'è vita oltre alla relazione con Marco"

Chiamato nel capanno, Marco scopre cosa ha rivelato Denise al single Flavio, con cui è sempre più vicina: "Sto ricoprendo questo alto di me che mi sta sorprendendo. Non voglio farmi bastare certe cose. Tutte quelle cose che lui mi ha dato, me le sono fatta bastare". In particolare, poi, spiega di aver compreso di potercela fare anche senza averlo accanto: "La cosa che ho capito di più qui è che c'è vita oltre lui, io avevo paura della solitudine. Ad oggi non ce l'ho più, perché mi sono riscoperta e ho la conferma che alle persone piace stare con me. Anche parlare con te mi ha fatto capire che ci sono persone in grado di capirmi". Oltre alla confessione, Marco vede ballare i due insieme e abbracciarsi, sempre più vicini.

La reazione di Marco ai video di Denise e Flavio

Dopo aver visto le immagini di Denise e Flavio l'uno accanto all'altra, Marco ha una forte reazione. Tornato villaggio dei fidanzati inizia a scagliarsi contro le bottiglie e, in preda alla rabbia, lancia all'aria un tavolo di legno. Riferendosi alla sua fidanzata, si lamenta del suo atteggiamento: "Irriconoscente". Poco dopo, sembra deciso nella sua scelta e chiede la possibilità di falò a tre: "Famolo io, lei e lui il falò. Vediamo se si può fare". E poco dopo, disilluso e sofferente, aggiunge: "Stai bene senza di me. Abbiamo capito tutti e due che non possiamo stare insieme".