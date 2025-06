video suggerito

Marco e Denise sono la settima coppia di Temptation Island 2025: "Lui mi ha tradita, da allora non mi fido più" Annunciata la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island: si tratta di Marco e Denise. La loro storia è stata segnata da un tradimento da parte di lui. Lei non riesce più a fidarsi ed è per questo che ha scritto al programma: "Voglio darmi quest'ultima occasione per capire se continuare questa relazione".

A cura di Sara Leombruno

Annunciata la settima coppia della nuova edizione di Temptation Island: si tratta di Marco e Denise. La loro storia è stata segnata da un tradimento da parte di lui, avvenuto quando stavano insieme da solo 1 anno. Lei non riesce più a fidarsi ed è per questo che ha scritto al programma: "Voglio darmi quest'ultima occasione per capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente".

La storia di Denise e Marco, la settima coppia di Temptation Island 2025

Denise ha 36 anni, sta con Marco da 4 ma convivono da 1 anno e mezzo: "Scrivo al programma per sapere chi è ad oggi Marco, perché purtroppo non lo so più. Non so se mi ama, non mi fido di lui, specialmente dopo aver scoperto un tradimento che risale a tre anni fa", ha spiegato la ragazza nel video di presentazione diffuso sui canali social ufficiali del programma. Lui, dal canto suo, non ha negato di aver sbagliato.

"È vero, ho fatto un errore, ma ad oggi penso di essere cambiato, perché negli ultimi anni le ho dato delle dimostrazioni forti", le parole. Marco, da allora, ha cambiato il mio lavoro, ha aperto un'attività e ha deciso di andare a convivere con lei, "ma il suo atteggiamento nei miei confronti non è mai cambiato, anzi, sono sempre sotto controllo, sempre giudicato e tutto quello che faccio non le va mai bene". Quella di Temptation Island, per Denise è l'ultima occasione per "capire se continuare questa relazione o se concluderla definitivamente".

Quali sono le altre coppie

Al momento, sono sette le coppie annunciate. La prima resa nota è quella formata da Alessio e Sonia M. Tra loro, ci sono ben 11 anni di differenza. La seconda è quella formata da Simone e Sonia B: il loro rapporto sta vivendo un profondo periodo di crisi, che ha spinto la ragazza a scoppiare in lacrime durante il video di presentazione. Valentina e Antonio sono invece la terza coppia: lui è stato con due ragazze in contemporanea. La quarta è quella formata da Maria Concetta e Angelo: lei è sempre stata molto gelosa, usa infatti la tecnica dello scotch per controllarlo. La quinta e la sesta sono, rispettivamente, quelle formate da Valerio e Sarah e Lucia e Rosario.