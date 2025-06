video suggerito

Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island: lei usa la tecnica dello scotch per controllarlo Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island 2025. A scrivere al programma di Canale 5 è stata lei, 37 anni, babysitter di professione, perché non si fida del fidanzato. Nei suoi confronti, usa l’insolita “tecnica dello scotch”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

119 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Maria Concetta e Angelo sono la quarta coppia di Temptation Island 2025. A scrivere al programma è stata lei, 37 anni, babysitter di professione, perché non si fida completamente del fidanzato, 33 anni, cartongessista. Il loro viaggio nei sentimenti comincerà giovedì 3 luglio su Canale 5 insieme alle altre coppie finora svelate. Il video della loro storia è stato pubblicato sui canali social del programma.

Perché partecipano al programma, Maria Concetta: "È stato un femminaro"

Maria Concetta ha 37 anni e nella vita è una babysitter. Ha scritto lei a Temptation Island perché non si fida completamente del fidanzato Angelo, 33 anni, cartongessista. "In passato è stato un femminaro, non sono pazza. A volte non lo becco solo perché è un parac**o", ha spiegato la ragazza. Non è ancora stato rivelato da quanto tempo siano fidanzati. Nel video di presentazione, la ragazza ha poi rivelato la sua infallibile "tecnica dello scotch": quando va a casa del fidanzato, porta con sé un rotolo di nastro adesivo, lo appiccica sul materasso e poi lo annusa per vedere se ci sono tracce di altre ragazze.

Le altre coppie di Temptation Island 2025 e quando inizia

Per il momento sono state annunciate altre tre coppie protagoniste di questa edizione di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5 da giovedì 3 luglio. La prima è quella formata dagli avvocati Sonia M. e Alessio: hanno una differenza di età di 10 anni ed è stata lei a voler partecipare perché ha qualche dubbio nei confronti del fidanzato. Ci sono poi Sonia B. e Simone: questa volta è lui a volersi mettere alla prova per capire se la loro storia d'amore può continuare o no. Infine Antonio e Valentina: lei si lamenta dell'infedeltà di lui, che ha avuto "due ragazze contemporaneamente" quando era già fidanzato con lei.