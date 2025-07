Mariaconcetta guarda la puntata di Temptation Island con la figlia e commenta il falò: “Angelo è un toporatto”

Mariaconcetta è apparsa in due video condivisi su TikTok dalla figlia durante la puntata di Temptation Island. Risponde a due domande degli utenti, una riguarda il soprannome dato ad Angelo, “toporatto”, e l’altra alle frasi a lui rivolte durante il falò: “Tutti dicono ‘ti ammazzo’ al fidanzato, io non ammazzo neanche le mosche”.

Mariaconcetta, attraverso il profilo Tik Tok della figlia di nome Asia, ha risposto alle domande di alcuni telespettatori durante la puntata di Temptation Island di questa sera, mercoledì 29 luglio 2025. Poco prima che andasse in onda il falò di confronto con Angelo, ha commentato il soprannome dato al fidanzato durante il percorso nel villaggio dei sentimenti, cioè "toporatto". Poi, dopo il falò – durante il quale ha pronunciato frasi forti, dettate dalla rabbia, al compagno, come "ti sotterro" e "ti ammazzo" – ha spento la polemica: "È un modo di dire, io non ammazzo neanche le mosche".

Le parole di Mariaconcetta sui social durante la puntata di Temptation Island

Mariaconcetta è apparsa in due video social pochi minuti fa, pubblicati sull'account TikTok della figlia. In uno, registrato prima che iniziasse la puntata, risponde a un utente sostenendo di essere sicura del soprannome dato al suo fidanzato, o ex visto che lo ha lasciato al falò, ovvero "toporatto": "Toporatto non si dice? Non sapevo foste diventati tutti Chat Gpt. Io do l'esclusiva nelle cose, per me è toporatto".

La polemica sulle sue frasi durante il falò: "Non ammazzo neanche le mosche"

Mariaconcetta è intervenuta in un altro video, pubblicato sul profilo della figlia, nel quale risponde alla polemica sollevata per alcune frasi che, durante il falò di confronto, ha rivolto ad Angelo, prima di lasciarlo. Frasi del tipo "Ti sotterro", "Ti ammazzo", dettate dalla rabbia del momento. A un utente che le ha scritto "Dovresti chiedere scusa, pensa se lo avesse detto un uomo", ha risposto scusandosi nonostante fossero parole da lei descritte come "modi di dire". "Dovrei chiedere scusa? È un modo di dire, penso che chiunque una volta nella vita ha detto al proprio compagno "ti ammazzo", ma state sereni. Io non ammazzo neanche le mosche perché mi fanno tenerezza. Se volete le scuse, scusatemi".