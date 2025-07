Mariaconcetta aspetta Temptation Island per lasciare Angelo, ma sapeva già di essere stata tradita

La puntata di Temptation Island di mercoledì 30 luglio si è aperta con il falò di confronto tra Mariaconcetta e Angelo. Quest'ultimo si è avvicinato alla single Marianna durante il percorso, ma senza mai spingersi oltre: a fregarlo è stata la tentatrice che ha rivelato agli altri fidanzati, davanti alle telecamere, cosa le ha confessato il fidanzato di Mariaconcetta in segreto, "Ci vediamo fuori". L'episodio ha scatenato l'ira della compagna che ha richiesto il falò immediato. Il falò, però, è durato meno del riassunto della loro storia mostrato a inizio puntata: Mariaconcetta, dopo aver visto i video insieme a lui, ha deciso di lasciarlo senza dargli troppo modo di dire la sua. Il motivo? Un tradimento scoperto prima di partecipare al programma.

Il falò flash di Maria Concetta e Angelo

Il falò di Mariaconcetta e Angelo ha rubato poco tempo al pubblico di Canale5. Angelo è stato il primo a parlare spiegando di essere sicuro dell'amore che prova: "Ho cercato di vivermi l'esperienza con tutto me stesso, di capire se avrei avuto difficoltà nel scegliere di continuare a stare con te o darmi un'altra possibilità con una nuova storia. Non ho scelto un'altra storia, voglio stare con te" ha dichiarato prima che la fidanzata partisse in quarta con le accuse con video alla mano. Davanti al video della tentatrice Marianna che lo ha fregato rivelando cosa le ha confessato senza i microfoni, Angelo ha provato a giustificarsi sostenendo di non essersi nascosto e di non aver mai avuto intenzione di baciarla: "Non ero tranquillo e sereno con lei. Se io la guardo, lei capisce quello che vuole. Se tu volevi lasciarmi, chi mi vietava di vederla? Non sono falso". Mariaconcetta, però, lo ha frenato subito rivelandogli di aver scoperto un tradimento prima che partecipassero a Temptation Island. "Tu devi sparire dalla mia vita, questa storia finisce qui. Io so cosa hai fatto mentre stavamo insieme, dimmi chi hai baciato", gli ha detto. Lui ha ammesso di aver "fatto qualcosa", ma ha negato di aver baciato un'altra donna.

La decisione di Mariaconcetta che lascia il villaggio da sola

Angelo è rimasto ammutolito davanti alla reazione della fidanzata che dopo avergli rivolto parole come "Tu devi sparire dalla mia vita", "Ti sei comportato come un pezzo di me*da", ha dichiarato a Filippo Bisciglia la volontà di lasciare il villaggio da sola. "A me bastano le prove, non devo dimostrarti più niente. Non devo dimostrare niente. Decido di tornare a casa da sola, ho avuto le conferme che volevo. Lui è questo. Troverò di meglio". Si è alzata ed è andata via. E Angelo è rimasto con la stessa faccia di prima: il falò si è concluso con la frase di lui, "Io non ho parole" e la volontà di riconquistarla.