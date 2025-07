Marianna fa il lavoro per cui Temptation la paga: Angelo le parla senza microfono e lei ripete a telecamere accese

Nella sesta puntata di Temptation Island, la single Marianna Furmiglieri dimostra di saper svolgere alla perfezione il ruolo per cui è stata scelta dal programma. Angelo Scarpati, fidanzato in odore di tradimento, le parla a microfono spento, e lei poco dopo riporta tutto davanti alle telecamere.

Nel corso della sesta puntata di Temptation Island, la single Marianna Furmiglieri ha dimostrato di saper fare perfettamente il lavoro per cui è stata scelta: quello della tentatrice fedele al programma (e alla curiosità degli spettatori) più che al fidanzato in odore di tradimento, Angelo Scarpata. Maria Concetta Schembri, fidanzata del cartongessista siciliano, viene convocata nel capanno per vedere un video del compagno insieme alla single che, fin dal primo momento, lo ha incuriosito più di tutte le altre. “Tu sei la più pericolosa tra le single”, le aveva detto lui qualche ora prima. Non immaginava, forse, che “pericolosa” lo sarebbe stata davvero.

Angelo e Marianna credono di aver eluso le telecamere, ma quelle di sicurezza li riprendono

Maria Concetta, di fronte al video che mostra il suo fidanzato insieme a Marianna, si dice certa che Angelo si trattenga solo per la presenza delle telecamere. Senza occhi puntati addosso, è convinta, si mostrerebbe più coinvolto. La tentatrice, intanto, insiste e prova a spingerlo a sbilanciarsi. Angelo, seppure con cautela, lo fa: “Sono venuto qua per dimostrare alla mia ragazza che la amo, ma mi sto rendendo conto che potrei sbagliare”. “Ma io lo ammazzo a questo!”, sbotta infastidita Maria Concetta, “Sai quante mazzate gli do?”.

Il secondo video le dà pienamente ragione: Angelo e Marianna si spostano in una zona appartata, convinti di non essere ripresi. Lei gli confessa di sentirsi presa in giro. L’audio, però, non è comprensibile: i due hanno eluso i microfoni. Le telecamere di sorveglianza riescono comunque a riprenderli da lontano, ma senza catturare le parole. A colmare la lacuna è proprio Marianna, che poco dopo racconta tutto a una delle altre single, facendo attenzione a farsi riprendere: "Lui parla solo quando può parlare. Ma sta mentendo a se stesso. I suoi gesti, gli sguardi… si percepisce. Controlla le telecamere. Senza, farebbe tutt’altro. Quando eravamo senza microfoni e telecamere, mi ha detto che ci vediamo fuori".

Maria Concetta chiede il falò di confronto

Furiosa, Maria Concetta abbandona il capanno, decisa a chiedere un falò di confronto. Le altre fidanzate, colpite dal video, capiscono che aveva ragione: “Fa esattamente quello che dice lei, parla a telecamere spente”. La donna, senza attendere la convocazione ufficiale, si presenta in spiaggia e pretende che Angelo la raggiunga. Ha ottenuto la conferma che cercava ed è pronta ad affrontare il compagno.