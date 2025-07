Maria Concetta denigra il fidanzato Angelo a Temptation Island: “Lo ammazzo, questo toporatto”

Nel corso della terza puntata di Temptation Island 2025, Maria Concetta assiste per la prima volta a un video del fidanzato Angelo mentre mostra interesse per la single Marianna. In un primo momento reagisce insultandolo, poi si scioglie in lacrime.

La terza puntata di Temptation Island 2025 si concentra per la prima volta sulla coppia formata da Maria Concetta Schembri e Angelo Scarpata. È il fidanzato a scoprire per primo le carte, raccontandosi di fronte alle telecamere del programma. Il filmato viene mostrato a Maria Concetta all’interno del capanno, e contiene una rivelazione che lei non si aspettava: “In questo anno e mezzo ci sono state delle tentazioni, qualche ragazza mi ha scritto ma io non ho mai risposto. Non l’ho fatto perché non voglio mancarle di rispetto e anche perché ho paura di lei. Oggi però mi chiedo se sia davvero la donna giusta per me”.

Maria Concetta: “Ad Angelo manca la vita da donnaiolo”

Di fronte a queste dichiarazioni, Maria Concetta reagisce duramente: “Dice che gli manca la libertà di prima. Gli manca la vita da donnaiolo. Se io sono diventata così gelosa è per colpa sua. Anche quando siamo insieme, a volte vuole fare il Don Giovanni. Dai video lo vedo divertirsi, mentre con me non lo fa”.

Uno dei filmati la lascia particolarmente scossa: Angelo si è appartato con la single Marianna, che gli confessa di aver notato i suoi sguardi e gli chiede perché non si sia mai avvicinato prima. La risposta dell’uomo alla single spiazza la fidanzata: “Ho evitato perché sei una ragazza che potrebbe piacermi. All’inizio pensavo fossi una gatta morta, ma poi mi sono ricreduto”.

Maria Concetta, in lacrime, esplode: “Che str****, che schifo. Io mi sono sentita in colpa per aver toccato il naso a uno dei single. Guarda invece lui cosa fa. Io lo ammazzo, questo toporatto”. Più tardi, Angelo confessa ad Antonio che, nei momenti trascorsi con Marianna, ha pensato molto poco alla sua fidanzata. Intanto, rientrata nel villaggio delle fidanzate, Maria Concetta continua a piangere, ripensando ai video.“Se questa gli piace anche mentalmente, è fatta. Perché è la stessa ragazza che aveva scelto all’inizio”, confida all’amica Sarah.

Angelo su Maria Concetta: “Potrebbe essere la donna della mia vita”

Al falò arriva anche il turno di Angelo, ma per lui non c’è alcun video da vedere. Senza sapere cosa stia accadendo dall’altra parte, l’uomo si apre con Filippo Bisciglia e rivela che, contrariamente a quanto Maria Concetta crede, lui pensa davvero che la fidanzata possa essere la donna della sua vita: