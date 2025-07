Simone Margagliotti si professa single: la storia con Sonia Barrile non sarebbe ripresa dopo Temptation Island

Simone Margagliotti e Sonia Barrile non sarebbero tornati insieme dopo il falò di confronto andato in onda a Temptation Island. Su Facebook, il personal trainer si dichiara “single” e il profilo risulta aggiornato fino a maggio, periodo in cui risultava ancora ufficialmente legato alla compagna.