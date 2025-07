Chi è Rebecca Ruffinengo, la tentatrice che ha baciato Simone Margagliotti a Temptation Island 2025

Rebecca Ruffinengo è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile. Ha 22 anni ed è originaria di Torino, nella vita lavora come hostess di volo.

Rebecca Ruffinengo è la tentatrice di Temptation Island 2025 che ha baciato Simone Margagliotti, fidanzato di Sonia Barrile. Ha 22 anni ed è originaria di Torino, nella vita lavora come hostess di volo.

Chi è Rebecca Ruffinengo, la tentatrice di Temptation Island 2025

Rebecca Ruffinengo ha 22 anni ed è di Torino. Nella vita lavora come hostess di volo: "Viaggio tanto, ma viaggio di più quando non lavoro, perché non scendo mai dall'aereo. Noi sbarchiamo e imbarchiamo di continuo e torniamo a casa", ha detto nel video di presentazione ufficiale diffuso sui canali ufficiali del programma. Le piace molto cucinare e stare insieme ai suoi cani: "Mia mamma è un'allevatrice, quindi ne ho un bel po'". Esteticamente, la cosa che più le piace di se stessa sono i suoi occhi, "mentre caratterialmente mi piace il fatto che sono determinata", le parole.

Tra dieci anni si immagina come una "donna realizzata, ma il bello della vita è proprio il fatto che non possiamo saperlo". Su Instagram è registrata con l’account "rebeccaruffinengo", ma il suo profilo è privato ed è seguito attualmente da più di 1600 followers.

Il bacio con Simone Margagliotti

A Temptation Island 2025, la tentatrice si è avvicinata a Simone Margagliotti, che partecipa al reality insieme alla sua fidanzata Sonia Barrile. Il ragazzo ha raccontato che i suoi sentimenti fossero in dubbio, dichiarando di aver tradito Sonia in diverse occasioni in passato, anche facilitato dal suo lavoro di personal trainer. Dopo essersi avvicinato alla tentatrice Eva Giusti, infatti, nella puntata del 23 luglio ha baciato proprio Rebecca, nei confronti della quale ha dichiarato di avere sia attrazione fisica che mentale. La sua fidanzata Sonia, dopo aver visto i filmati che riprendevano il momento, ha deciso di richiedere il falò di confronto immediato.