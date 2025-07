Chi è Eva Giusti, la tentatrice di Simone a Temptation Island 2025

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Eva Giusti è la tentatrice che, nella puntata di Temptation Island 2025 di giovedì 10 luglio 2025, si è avvicinata a Simone, fidanzato di Sonia B da sei anni. Ha 28 anni, è originaria di Livorno, dove vive, e oggi studia per diventare istruttrice di fitness. Su Instagram è molto attiva e condivide numerosi scatti di sé: conosciamola meglio.

Chi è Eva Giusti, la tentatrice di Temptation Island 2025

Eva Giusti ha 28 anni ed è originaria di Livorno, dove vive. Oggi studia per diventare istruttrice di fitness, così come ha raccontato nel video di presentazione registrato per Witty Tv. "Mi piace leggere, andare al mare, allenarmi, prendermi cura di me, andare a cavallo", ha dichiarato, e sogna di costruire una famiglia in futuro. "Caratterialmente mi piace il fatto che so vedere il lato positivo delle cose". Su Instagram – il cui profilo si chiama evagiusti – è seguita da oltre 10mila followers. È molto attiva e condivide numerosi scatti di sé e della sua quotidianità.

Stando a quanto pubblicato sul suo profilo Instagram, ha alle spalle una storia durata 10 anni. Vista la sua partecipazione a Temptation Island tra le tentatrici, oggi è single.

La conoscenza tra Eva e Simone a Temptation Island 2025

Simone, fidanzato con Sonia B, si è avvicinato alla single Eva a Temptation Island 2025. Nella puntata di giovedì 10 luglio i due hanno intrapreso una conoscenza e la loro vicinanza ha fatto storcere il naso alla fidanzata di lui, nell'altro villaggio. Il personal trainer ha flirtato più volte con la tentatrice complimentandosi con lei per il fisico – "Fisicamente sei proporzionata, ti manca solo il femorale" – e avvicinandosi. Si sono allenati insieme, e lui si è lasciato andare a una confessione: "Se io sono il tuo fidanzato, se tu stai cucinando, io vengo a baciarti ma dopo voglio fare l'amore".