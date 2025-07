Simone a Temptation: “Sono terrapiattista, l’uomo non è mai andato sulla Luna”, poi ammette di aver tradito Sonia

Nella seconda puntata di Temptation Island 2025, Simone parla delle sue idee sulle teorie del complotto: “I dinosauri non si sono mai estinti”. Poi ammette di aver tradito la sua fidanzata Sonia B: “Ho avuto delle fantasie che si sono trasformate in realtà”. La reazione della sua fidanzata.

La puntata di Temptation Island 2025 si apre con la coppia di Sonia B. e Simone. Hanno 25 e 27 anni e stanno insieme da 6, Simona ha scritto al programma perché vuole capire se la loro relazione abbia ancora una possibilità, anche se si sono allontanati, anche dal punto di vista dell'intimità. Il ragazzo, personal trainer di professione, ha anche parlato delle sue idee sulle teorie del complotto e ha ammesso di aver tradito la sua fidanzata.

Simone a Temptation: "Sono terrapiattista e complottista"

All'inizio della puntata, Simone ha confessato di essere terrapiattista e complottista: "L'uomo non è mai andato sulla Luna, come i dinosauri non si sono mai estinti", ha detto. Confidandosi con le single Eva e Rebecca, poi, il personal trainer rincara la dose: "Penso di riuscire a cambiare qualsiasi cervello umano al mondo, sono una persona ambiziosa". E ancora: "La donna decide con chi fare sesso, ma l'uomo decide chi sposare. Mai una donna mi ha rifiutato, mai nella mia vita. Ne ho conosciute, ho avuto rapporti con tante, ma mai nessuna mi ha detto no".

Dopo aver visto i primi filmati nel pinnettu, Sonia si sfoga con il single Salvatore: "Scioccante, io faccio fatica a guardare le persone negli occhi, lui non mi guarda mai. Cerco sempre dialogo, ma ora non credo più a quello che mi dice. Io mi sento incatenata in una situazione da cui non riesco a uscire. Come se io scegliessi di non essere felice in questo momento della mia vita, lui non ha tatto".

La confessione del tradimento: "A volte le mia fantasie sono diventate realtà"

Nel momento del falò, Filippo Bisciglia fa vedere a Sonia i filmati in cui Simone mette in dubbio la sua storia e flirta con la single Eva. "Fisicamente sei proporzionata, ti manca solo il femorale", le dice, analizzando il suo fisico. Tra i due non è mancato il contatto, si sono allenati insieme e hanno condiviso discorsi in modo confidenziale: "Se io sono il tuo fidanzato, se tu stai cucinando, io vengo a baciarti ma dopo voglio fare l'amore".

Per Sonia, però, non c'è un solo video. Simone ed Eva continuano ad essere vicini, tanto che la fidanzata riconosce che lui possa provare interesse verso di lei. Poi, la confessione dei tradimenti: "A volte commetti azioni fai perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà". La ragazza ha impiegato qualche minuto per realizzare le sue parole, poi è scoppiata in un pianto disperato: "Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?".