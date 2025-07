A Temptation Island, il tradimento di Simone e la reazione di Sonia: il bacio con una tentatrice che non è Eva Giusti

Nel doppio appuntamento con Temptation Island andrà in onda il primo tradimento dell’edizione: Simone bacerà una tentatrice diversa da Eva Giusti, la single a cui si era avvicinato all’inizio del percorso nel reality. Sonia B. scoppierà in lacrime davanti alle immagini del suo fidanzato.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alla vigilia del doppio appuntamento settimanale con Temptation Island 2025, emergono nuove anticipazioni su ciò che i telespettatori vedranno in tv. Nel villaggio dei sentimenti i fidanzati e le fidanzate stanno instaurando rapporti con i single e a quanto pare uno dei protagonisti si è fatto trasportare dalla passione. Dopo le immagini spoiler trasmesse su Canale5 al termine della scorsa puntata, emergono altri dettagli su cosa accadrà: Simone bacerà una tentatrice, ma non Eva Giusti, la single alla quale si era avvicinato nei primi giorni.

Simone tradirà Sonia B. a Temptation Island 2025

Nelle nuove puntate di Temptation Island in programma mercoledì 23 e giovedì 24 luglio 2025, i telespettatori assisteranno a un bacio tra Simone e una single. Il fidanzato di Sonia B. si lascerà trasportare dal feeling con una tentatrice diversa da Eva Giusti, la donna alla quale si era inizialmente avvicinato. A rivelare lo spoiler è Dagospia che spiega che si tratterà di un vero e proprio tradimento.

Sonia B., che nei primi giorni nel villaggio ha già scoperto di essere stata tradita in passato, scoppierà a piangere davanti alle immagini: "Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo", dirà in lacrime. Non si sa, però, se richiederà il falò di confronto anticipato o se deciderà di proseguire il percorso con le altre fidanzate nel villaggio.

La confessione del tradimento passato: "Le mie fantasie sono diventate realtà"

Nella puntata di Temptation Island del 10 luglio, Sonia B. ha assistito ai video del fidanzato Simone che ha raccontato alla tentatrice Eva di aver ceduto ad alcune tentazioni in passato: "A volte commetti azioni fai perché ti senti di fare. Ho avuto tante fantasie nella mia vita, anche per il mio mestiere, a volte sono diventate anche realtà". Sonia B. in lacrime ha rivelato a Filippo Bisciglia di aver sempre nutrito dei dubbi sulla fedeltà del compagno: "Io ho sempre dubitato di lui, questa è la risposta definitiva. Sono pietrificata, vorrei gridare e spaccare tutto. Mi sono sempre divisa in mille pezzi per lui, cosa ho fatto di male per meritarmi questo?".