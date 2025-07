Temptation Island 2025, anticipazioni 23 luglio: un fidanzato scappa dal villaggio, bacio tra una single e un concorrente

Le anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island 2025 in onda mercoledì 23 luglio annunciano importanti colpi di scena. A giudicare dalle immagini trasmesse, uno dei fidanzati tenterà di scappare dal villaggio e sarà inseguito dagli operatori. Inoltre, Simone si lascerà andare a delle effusioni con una delle single. La reazione della fidanzata Sonia B. non tarderà ad arrivare.

Temptation Island 2025 torna la prossima settimana con un doppio appuntamento. Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio. L'appuntamento è come sempre alle ore 21:30 su Canale5. Le anticipazioni svelano nuovi drammi in arrivo e Filippo Bisciglia annuncia: "Un'altra coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente".

Temptation Island 2025, anticipazioni della puntata di mercoledì 23 luglio

Le anticipazioni della puntata di Temptation Island 2025 in onda mercoledì 23 luglio. Valentina e Antonio saranno di nuovo al centro della scena. La ragazza si scioglie in lacrime e confida: "Non lo so spiegare a parole quello che provo per lui". Anche Marco, fidanzato di Denise, sembra sconvolto nel vedere alcune immagini che riguardano la sua compagna. Furioso si chiede: "Ma questa ha capito che è fidanzata?". Ricordiamo che nella puntata trasmessa giovedì 17 luglio, aveva chiesto un falò di confronto a tre, dunque sia con la fidanzata che con il tentatore Flavio. Ma non è tutto.

Un fidanzato fugge dalla spiaggia, gli operatori lo inseguono

Tra coloro che nella prossima puntata manifesteranno maggiore delusione per come sta andando il viaggio nei sentimenti c'è Sonia B. Dopo avere visto alcune immagini del fidanzato Simone vicino al bacio con una delle single, commenterà avvilita: "Mi vergogno di averlo avuto accanto come uomo". Tra le scene che si notano nel breve filmato che annuncia cosa succederà nella prossima puntata, anche quella di uno dei fidanzati ritratto di spalle mentre fugge dalla spiaggia inseguito dagli operatori. Sembra essere Antonio, fidanzato di Valentina, dunque anche nella prossima puntata assisteremo alle sue reazioni drammatiche. Filippo Bisciglia, infine, annuncia: "Un'altra coppia vedrà precipitare gli eventi inesorabilmente".