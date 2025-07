Temptation Island raddoppia: due puntate in onda mercoledì 23 e giovedì 24 luglio, poi il gran finale

Dopo la terza puntata, in onda giovedì 17 luglio, Temptation Island 2025 raddoppia: la quarta puntata sarà trasmessa mercoledì 23 luglio e la quinta giovedì 24, prima del gran finale, previsto giovedì 31. Ecco il calendario completo.

Gli ascolti stellari di Temptation Island hanno spinto Mediaset a rivedere il palinsesto, garantendo al docu‑reality condotto da Filippo Bisciglia almeno un raddoppio settimanale. La terza puntata andrà in onda, come da programma, giovedì 17 luglio in prima serata su Canale 5. Nella settimana successiva arriverà il doppio appuntamento: quarta puntata mercoledì 23 luglio e quinta giovedì 24 luglio. Si chiude infine con il gran finale di giovedì 31 luglio.

Il calendario completo

Giovedì 17 luglio: terza puntata

Mercoledì 23 luglio: quarta puntata

Giovedì 24 luglio: quinta puntata

Giovedì 31 luglio: puntata finale

La scelta di raddoppiare mercoledì 23 e giovedì 24 non è casuale: è la penultima settimana di messa in onda, quando le tensioni tra le coppie rimaste raggiungeranno l’apice. Nel villaggio sono attesi falò di confronto decisivi e colpi di scena che sarebbe impossibile racchiudere in un’unica serata.

Le ragioni del doppio appuntamento

Mediaset punta su questo accorgimento per mantenere alta l’attenzione su un format che, nonostante l’estate, domina la prima serata. Gli ascolti già record della prima puntata e quelli addirittura crescenti della seconda hanno convinto la rete a offrire due serate consecutive, permettendo al pubblico di seguire più da vicino l’evoluzione dei protagonisti. A guidare il racconto resta Filippo Bisciglia, ormai veterano e perfetto “confessore” dei protagonisti.

Cosa succederà nelle prossime puntate

Nei nuovi episodi la tensione crescerà: alcune coppie arriveranno al falò già consapevoli di tradimenti, altre scopriranno rapporti inaspettati tra fidanzati e tentatori. Occhi puntati su Sarah e Valerio—lei molto vicina al single Salvatore—e sulla crisi di Sonia Mattalia e Alessio Loparco, che potrebbe riservare una clamorosa sorpresa. Anche il percorso di Valentina e Antonio, alle prese con problemi di fiducia, sarà al centro della scena.

Inoltre la doppia serata offrirà nuove “esterne” in location inedite, studiate per mettere ulteriormente alla prova i legami. La penultima settimana è infatti quella decisiva per determinare il destino delle relazioni, preparando il terreno al gran finale.

La puntata finale giovedì 31 luglio

Giovedì 31 luglio, l’ultima puntata svelerà il destino delle sette coppie a un mese dalla loro uscita dai villaggi. Sarà la serata delle riflessioni ultime, delle riconciliazioni e, in alcuni casi, delle scelte definitive come convivenze, separazioni o colpi di scena imprevisti. Un appuntamento conclusivo che sancirà la chiusura del percorso iniziato il 3 luglio.

Con questo doppio appuntamento, Temptation Island conferma di essere un pilastro dell’estate televisiva, capace di realizzare ascolti addirittura più alti che nel prime time invernale. Il format originale, unito all’esperienza del team di Maria De Filippi e a un casting calibrato nei dettagli, resta la formula vincente del programma.