Ascolti tv giovedì 3 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Don Matteo 13

Nella serata di ieri, giovedì 4 luglio, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 una nuova puntata della storica fiction Don Matteo 13, mentre su Canale 5 in onda la primissima puntata di Temptation Island, condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Nella prima serata di giovedì 3 luglio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia. Quest'anno 7 coppie si metteranno alla prova per constatare quanto sono forti i loro sentimenti. L'appuntamento è stato seguito da 3.452.000 spettatori con uno share del 27.8%: una partenza a razzo per il reality. Il dato, infatti, decreta quello di quest'anno come il miglior esordio di sempre per il reality dei sentimenti. Su Rai1 invece spazio alle repliche di Don Matteo 13: Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, tanto che la città aveva organizzato nello scorso appuntamento persino una petizione per allontanarlo. Gli episodi sono stati visti da 1.942.000 spettatori pari al 13.9% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 Hunter's Prayer – In fuga ha conquistato 797.000 spettatori pari al 6.6%. Su Rai3 Signor Faletti ha segnato 797.000 spettatori pari al 6.6% spettatori (5.6%). Su Rete4 il film Potere assoluto ha totalizzato un a.m. di 650.000 spettatori (4.9%). Su La7 In Onda ha raggiunto 599.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 l'ultima puntata di Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ha ottenuto 371.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Luca Bizzarri – Non hanno un amico ha radunato 194.000 spettatori con l’1.4%.

La sfida degli ascolti in Access Prime Time: Paperissima Sprint e Techetechete'

In Access Prime la sfida ha visto in onda su Canale 5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti che è stato seguito da 2.142.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai 1 invece l'appuntamento con Affari Tuoi, in pausa estiva, è stato sostituito da Techetechete' (che ha registrato 2.814.000 spettatori e il 18.6% di share).