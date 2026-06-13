Ascolti tv 12 giugno: i Mondiali dominano (24.8%), male L’Erede (12.2%) e bene lo speciale su Berlusconi

La sfida degli ascolti tv di venerdì 12 giugno è stata dominata dai Mondiali su Rai 1, con la sfida tra Canada-Bosnia Erzegovina. Su Canale 5 scende ancora la soap L’Erede. Dalle 21:53 alle 23:29, in onda lo speciale dedicato a Silvio Berlusconi in simulcast sulle reti Mediaset, che ha ottenuto un riscontro positivo.

Gli ascolti tv di ieri, venerdì 12 giugno

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Il palinsesto televisivo di venerdì 12 giugno ha offerto agli spettatori la possibilità di scegliere tra grandi eventi sportivi, serie televisive, approfondimenti giornalistici e cinema cult. Vince su Rai1 l'incontro di calcio dei Mondiali 2026 tra Canada e Bosnia Erzegovina che fa il 24.8% di share: un dato tuttavia in calo rispetto all'esordio di giovedì sera, quando l'appuntamento aveva raccolto 4.758.000 spettatori con il 27.1% di share. Su Canale 5 scende ancora la fiction L'Erede, che si ferma al 12.1%. Dalle 21:53 alle 23:29, in onda lo speciale dedicato a Silvio Berlusconi in simulcast sulle reti Mediaset, che ha ottenuto un riscontro positivo.

La sfida tra i Mondiali 2026 e L'erede

La prima serata di Rai1 e Canale 5 La prima serata ha visto scontrarsi generi televisivi completamente diversi che, di conseguenza, hanno intercettato fasce di pubblico differenti. Rai1, infatti, ha dedicato la sua prima serata alla diretta del match Mondiali 2026 Canada-Bosnia Erzegovina, sfida che ha catalizzato l'attenzione del pubblico, interessando 4.097.000 spettatori pari al 24.8% di share dalle 21:02 alle 22:57. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata della serie turca L'Erede. I nuovi episodi della dizi della rete ammiraglia Mediaset hanno conquistato l'attenzione di 1.287.000 spettatori con uno share del 12.1% dalle 22:06 alle 00:54.

L'access prime time con La ruota e i dati dello speciale dedicato a Silvio Berlusconi

In access prime time, continua l'assenza di Affari Tuoi legata alla messa in onda dei Mondiali. Su Canale 5, La Ruota della Fortuna raccoglie 4.735.000 spettatori pari al 27.5% dalle 20:54 alle 21:53.

In occasione del terzo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, inoltre, le reti Mediaset hanno trasmesso in simulcast lo speciale Caro Presidente, ti racconto. L'evento speciale ha registrato complessivamente un ottimo riscontro. Nel dettaglio della divisione per reti, ha raccolto 1.758.000 spettatori pari al 13.6% di share su Canale5, 507.000 spettatori con il 3.9% su Italia1 e infine un netto di 1.386.000 spettatori con il 10.7% di share su Rete4.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rete4 continua l'appuntamento con la cronaca e l'attualità di Quarto Grado. Il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha totalizzato 1.240.000 spettatori (11%). Su Rai2, invece, la proposta della prima serata è stata incentrata sul programma Noi, che ha intrattenuto 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 il grande classico I predatori dell’arca perduta incolla davanti al video 575.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 l'appuntamento con Propaganda Live raggiunge 824.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume – Resort Paradiso ottiene ottiene 264.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la satira de I Migliori Fratelli di Crozza raduna 441.000 spettatori con il 2.9%.