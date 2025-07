Ascolti tv giovedì 10 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Don Matteo 13

Nella serata di ieri, giovedì 10 luglio, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 una nuova puntata della storica fiction Don Matteo 13, mentre su Canale 5 in onda la seconda puntata di Temptation Island, condotto anche quest'anno da Filippo Bisciglia. Chi ha vinto gli ascolti tv, tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida agli ascolti tv tra Don Matteo 13 e Temptation Island

Nella prima serata del 10 luglio su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island con Filippo Bisciglia. L'appuntamento è stato seguito da 3.697.000 spettatori con uno share del 29.6%, vincendo in termini di ascolti per il secondo giovedì di seguito. Su Rai1 invece spazio alle repliche di Don Matteo 13, che vedono l'entrata in scena di Raoul Bova nei panni di Don Massimo. Gli episodi sono stati visti da 2.031.000 spettatori pari al 14.1% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Delitti in paradiso 14 – Legami profondi ha intrattenuto 961.000 spettatori pari al 6.2% e Ritorno in Paradiso 625.000 spettatori pari al 4.9%. Su Italia1 il film Braven – Il coraggioso ha conquistato 763.000 spettatori pari al 5.1%. Su Rai3 la pellicola Un colpo di dadi ha segnato 541.000 spettatori pari al 3.5%. Su Rete4 il film Il Corriere – The Mule ha totalizzato un a.m. di 714.000 spettatori (5.2%). Su La 7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 848.000 spettatori e il 5.6%. Su Tv8 Rocky ha ottenuto 320.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo hanno radunato 421.000 spettatori con il 2.8%

La sfida degli ascolti in Access Prime Time: Paperissima Sprint e Techetechete'

In Access Prime la sfida ha visto in onda su Canale 5 Paperissima Sprint con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti che è stato seguito da 2.748.000 spettatori pari al 17.5%. Su Rai 1 invece l'appuntamento con Affari Tuoi, in pausa estiva, è stato sostituito da Techetechete' (che ha registrato 2.978.000 spettatori e il 19% di share).