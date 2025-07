video suggerito

Chi sono Valentina e Antonio a Temptation Island 2025: cosa sappiamo sulla loro storia Valentina e Antonio sono una delle coppie che parteciparanno a Temptation Island 2025, il reality condotto da Filippo Bisciglia. Stanno insieme da un anno e partecipano perché lei non si fida del suo compagno, a causa di un tradimento passato.

A cura di Sara Leombruno

Valentina e Antonio formano una delle coppie che parteciperanno a Temptation Island 2025, il reality condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5 da giovedì 3 luglio. Stanno insieme da un anno e partecipano perché lei non si fida del suo compagno, a causa di un tradimento passato.

Chi sono Valentina e Antonio, coppia di Temptation Island 2025

Quella formata da Valentina e Antonio è stata la terza coppia annunciata di Temptation Island 2025, presentata ufficialmente attraverso i social del programma lo scorso 12 giugno. I due sono fidanzati da un anno e trascorreranno separati le tre settimane nei rispettivi villagi in Calabria, accompagnati dai single che metteranno a dura prova la loro fedeltà reciproca.

Perchè Valentina e Antonio partecipano al programma

È stata Valentina a scrivere a Temptation Island perché non si fida del fidanzato. "Gli ho già preparato le valigie perché sicuro sbaglierà", ha detto nella clip di presentazione diffusa sui social del programma. Antonio, in passato, ha tradito la fidanzata e ha avuto una relazione parallela con un'altra donna mentre stava con lei. La ragazza, a tal proposito, ha raccontato: "Quando eravamo fidanzati, mi ha detto che doveva partire per un viaggio perché il suo amico aveva vinto 150mila euro al gratta e vinci, ma non è mai andato con lui, è partito con la fidanzata". Lei ha scoperto il tradimento perché è stata l'altra ragazza a contattarla direttamente: "Un giorno la sua fidanzata mi ha mandato un messaggio su Instagram scrivendomi ‘io e te abbiamo una cosa in comune, il fidanzato'".

Antonio, dal canto suo, ha provato a giustificarsi dicendo che quello era l'inizio della loro storia. "Stai con due ragazze contemporaneamente?", gli ha chiesto Valentina. "Può capitare, ogni tanto in passato è successo", ha risposto lui. Toccherà a lui, adesso, dimostrarle di aver messo finalmente la testa a posto.