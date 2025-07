Valentina Riccio e Antonio Panico battibeccano a Temptation, lei: “Io cane da presa? Tu sei una mer*a”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Valentina Riccio e Antonio Panico si sono presentati a Temptation Island 2025. Partecipano tra le sette coppie per volere di lei che non si fida del fidanzato. Di Napoli, sono fidanzati da un anno: a inizio della loro relazione lei scoprì che lui era partito con un'altra ragazza. Davanti alle telecamere del programma hanno svelato cosa è successo negli ultimi mesi e cosa ha spinto lei a contattare il reality dei sentimenti. Una volta entrati nel villaggio dei sentimenti, Valentina ha ricevuto il primo video dal fidanzato.

Le parole di Valentina Riccio sul fidanzato Antonio Panico

"Quando l'ho conosciuto mi aveva assicurato che era single. Da fidanzati mi disse che doveva partire con un amico, invece partì con la fidanzata". Così Valentina Riccio ha iniziato il racconto della sua storia con Antonio Panico con il quale è impegnata da un anno. Convivono da pochi mesi, ma lui non è riuscito a conquistare la fiducia della fidanzata. Valentina ha spiegato che fu la donna in questione a raccontarle tutto: "Lei mi scrisse su Instagram. Disse "abbiamo una cosa in comune, il fidanzato". Ci fu anche un altro episodio. Mi disse che doveva fare delle ore extra di lavoro, io andai a vedere se era lì. Si fece vivo alle 5 del mattino. Scrive alle ragazze di notte".

Antonio ha provato a ribattere sostenendo di non essere stato in un altro posto quella notte, ma le sue parole sono state poco convincenti: "Avevo messo la macchina da un'altra parte. Io stavo a lavoro. Tu sei un cane da presa". Allora Valentina ha risposto: "Io cane da presa? Tu sei un pezzo di mer*a e vuoi anche parlare?".

"Io lo controllo mentre è in bagno, origlio dalla finestra"

Valentina Riccio ha raccontato che "lui di notte si chiude in bagno e io lo controllo. Mi metto vicino alla finestra e sento cosa dice", e che "Ogni volta che sbaglia per farsi perdonare si inginocchia, si attacca alle gambe chiedendomi il perdono". Antonio Panico, visibilmente divertito dalle parole della fidanzata, ha commentato: "Io ci tengo, perciò sto sempre qua. Da questo programma usciremo più forti di prima". Lei ha poi così concluso: "Tu con le palle che dici potresti fare l'albero di Natale".

Il primo video dell'edizione è per Valentina

Valentina è stata la prima a ricevere un video nel capannone. Ha assistito a un video del fidanzato nel quale racconta: "Se vedo una bella ragazza, la guardo. In mezzo a 13 ragazze è tosta non cadere in tentazioni. Ho la caduta facile. Conoscendomi è tosta, sono debole. La carne è carne". "Tu te ne vai, torni a casa da tua madre. Lui è malato delle donne, da casa mia se ne va" ha commentato lei. Poi con le compagne di avventura nel villaggio ha continuato lo sfogo: "Lui era innamorato della ex moglie, di me no. Non gli faccio pagare fitto, mutuo, bollette. Va a lavorare per se stesso, per le trasferte del Napoli, per lo shopping. Ora che esce va dalla mamma, io non me lo prendo a casa".