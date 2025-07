La richiesta di falò di Antonio a Temptation Island è una sceneggiata: per 2 volte l’ha chiesto, poi ha ritrattato

La richiesta di falò di confronto anticipato avanzata da Antonio Panico a Temptation Island si è rivelata essere una sceneggiata. Per ben due volte, il fidanzato di Valentina Riccio ha minacciato di voler incontrare la compagna per chiarire la loro situazione, salvo poi fare marcia indietro e scegliere di restare nel villaggio.

La richiesta di falò di confronto anticipato avanzata per ben due volte da Antonio Panico a Temptation Island 2025 si è rivelata una sceneggiata. Il fidanzato di Valentina Riccio ha minacciato due volte di voler incontrare la compagna per un confronto immediato, salvo poi tirarsi indietro in entrambe le occasioni. A sottolineare quanto l’atteggiamento di Antonio fosse incoerente è stato lo stesso conduttore Filippo Bisciglia che durante la terza puntata ha ricordato al pubblico come si trattasse della seconda richiesta non portata a termine.

Antonio Panico duro con Valentina: “Cerca solo un uomo che la sposi”

Dopo aver visto un video della fidanzata Valentina in compagnia del single Francesco, Antonio ha perso le staffe e ha speso parole durissime nei suoi confronti. Secondo lui, l’unico obiettivo della compagna sarebbe quello di “farsi sposare”, come se fosse disposta a legarsi a chiunque pur di indossare una fede. Il giudizio, particolarmente severo, è arrivato durante uno sfogo registrato dalle telecamere:

Lo so io cosa cerca. Vuole un uomo che la sposi, perché con gli altri due fidanzati non ci è riuscita. Il problema è che non ha trovato nessuno disposto a farlo. Questo vuole, un uomo che la sposi. Io me ne vado, stasera chiedo il falò ed esco. Quella str*** con me non viene mai a fare il bagno perché dice che l’acqua è fredda, e con lui si tuffa. E il problema ero io? Qual è il suo obiettivo nella vita? Trovare il cretino che la sposi, solo quello. Me ne devo andare, altrimenti finisco per fare qualche guaio.

Antonio si rifugia in spiaggia e piange: “Non mi va bene niente nella vita”

Dopo aver ribadito con decisione la volontà di un falò immediato, Antonio ha lasciato il villaggio per rifugiarsi da solo in spiaggia. Lì si è steso sulla sabbia e si è lasciato andare a un lungo e colorito pianto: “Pensavo di aver trovato la donna della mia vita, ma non mi va mai bene niente. Più ci credo e più finisce male”. Trascorse alcune ore, l’uomo ha però cambiato idea, confidando agli altri fidanzati di voler restare nel villaggio: “Era solo uno sfogo. Mi sono riscoperto geloso di Valentina”.