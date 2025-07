Antonio e Valentina dopo Temptation Island, cosa è successo alla coppia: “Maria De Filippi ha fatto una proposta”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il viaggio nei sentimenti di Antonio Panico e Valentina Riccio a Temptation Island 2025 è appena all'inizio, ma già emergono alcune segnalazioni sul futuro della coppia. Nella prima puntata del programma, andata in onda lo scorso 3 luglio, il ragazzo ha perso la pazienza dopo aver visto il video della fidanzata, che ha rivelato alcuni dettagli intimi sulla loro relazione. I due stanno insieme da circa un anno ed è stata lei a contattare il programma perché non si fida di lui.

Valentina e Antonio dopo Temptation Island: la segnalazione sulla coppia

Valentina e Antonio sono entrati nel villaggio di Temptation Island da appena due settimane, ma già sui social emergono le prime indiscrezioni sul loro futuro. Rimarranno insieme dopo il programma? Secondo una segnalazione arrivata via Instagram a Deianira Marzano, i due non si sarebbero lasciati, anzi, avrebbero scelto di dare una seconda opportunità alla loro storia d'amore e mettere da parte il passato. Ma le sorprese non sarebbero finite qua: Maria De Filippi avrebbe chiamato Antonio Panico a lavorare con lei. Non è chiaro in che ruolo o in quale programma, ma se fosse confermato sarebbe di certo una svolta inaspettata per il 35enne, di professione agente di commercio.

Cosa è successo tra Valentina e Antonio a Temptation Island

Il percorso di Valentina e Antonio a Temptation Island 2025, nella prima puntata del 3 luglio, è iniziato in maniera piuttosto turbolenta. Prima di separarsi e andare ognuno nei rispettivi villaggi, hanno discusso davanti alle telecamere. Il ragazzo ha accusato la fidanzata di essere un "cane da presa”, mentre lei senza giri di parole lo ha accusato di essere “una mer*a”. A perdere la pazienza, però, è stato lui dopo aver visto un video della fidanzata Valentina, che ha rivelato alcuni dettagli privati sulla loro storia. Il ragazzo ha tirato pugni al muro e minacciato di lasciare il programma: “La sto rispettando e parla pure”. Nella seconda puntata, invece, non sono stati protagonisti di nessun momento, ma presto ritorneranno al centro della scena.