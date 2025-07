Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island, poi chiede di tornare da Sonia: “Sarà la madre dei miei figli”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il percorso di Sonia Barrile e Simone Margagliotti a Temptation Island si complica nella quarta puntata, fino a raggiungere un punto di non ritorno.

Nei video precedenti, lui aveva già ammesso di averla tradita, ma il vero colpo di scena arriva con il bacio alla single Rebecca Ruffinengo, conosciuta da pochi giorni. Per mostrare a Sonia la crescente alchimia tra Simone e la tentatrice, viene organizzata una chiamata nel capanno. Nel video, lui appare sempre più coinvolto. Sonia non si mostra sorpresa: al contrario, comincia a prendere definitivamente le distanze dal fidanzato:

Vedo solo del viscidume in lui. Una persona così non riuscirà mai ad amare nella vita. Con me si infastidisce anche se gli schizzo l’acqua. È lui ad avere dei problemi con me, perché non dirmelo? Mi ha portata al limite. Ho finito le parole. Mi do delle colpe, perché potevo rendermene conto prima. Ho capito di avere avuto accanto un viscido, un porco. Un uomo trasparente.

Il bacio tra Simone Margagliotti e la single Rebecca

Convocata al falò, Sonia entra nel vivo del suo percorso, ormai vicino all’epilogo. Nel primo filmato, Simone invita Rebecca a uscire dal villaggio con lui. Poi, parlando della compagna, commenta: “Il fatto che abbiamo dei cani in comune mi spaventa. Se amo il cane più di lei? Quello, senza dubbio”. Seguono abbracci, massaggi e perfino un morso sul braccio.

Sonia piange, consapevole che la sua relazione è giunta al capolinea: “Credo che lui non mi amasse più da tempo, ma non ha mai avuto il coraggio di dirmelo. È rimasto con me per convenienza. Che senso aveva portarmi qui?”. Ma è il secondo video a chiarire ogni dubbio: Simone trascina Rebecca in bagno, e i due si baciano.

Sonia è determinata a lasciarlo: “Un viscido. Non ho più lacrime”

Sconvolta, Sonia interrompe la visione del filmato. Dopo aver visto il bacio, torna nel villaggio e prende una decisione: “Voglio che si presenti qui, adesso. Non ho nemmeno più lacrime per lui. Non le merita”. Nel frattempo, Simone – ignaro della reazione della fidanzata – sembra aver cambiato idea:

Sonia è una donna con la D maiuscola. Se la perdessi sarebbe la sconfitta più grande della mia vita. La conosco da 15 anni. Nei sei anni insieme non ha mai sbagliato nulla. Nella sua vita c’erano io, la sua famiglia e i miei cani. Dove trovo un’altra così?

Ma Sonia ha già preso la sua decisione. Chiede un falò di confronto immediato: “Voglio vederlo. Deve guardare tutto lo schifo che ha fatto. Non ha nulla nel cervello. Non mi deve più guardare. Non voglio essere guardata da un viscido così. Sono curiosa di sapere come si giustificherà”. L’epilogo della loro storia andrà in onda nella puntata di domani.