Come ha reagito la famiglia di Valentina Riccio alla proposta di matrimonio di Antonio Panico a Temptation Island

La puntata di Temptation Island di ieri si è aperta con la proposta di matrimonio a sorpresa di Antonio Panico che ha chiesto a Valentina Riccio di sposarlo. I due fidanzati nel villaggio dei sentimenti, dopo le critiche di lei e le reazioni plateali di lui, hanno lasciato insieme il programma di Filippo Bisciglia e prossimamente convoleranno a nozze. Nonostante la napoletana – durante il percorso – abbia raccontato che la sua famiglia era contraria alla relazione, le sorelle su Tik Tok hanno commentato positivamente la proposta, facendo i complimenti al cognato.

La reazione delle sorelle di Valentina Riccio alla proposta

"La proposta più bella. Sei un grande cognatino mio. Forza sister, vi voglio bene. Che emozione" ha scritto una delle sorelle di Valentina Riccio su Tik Tok, Anna, a corredo del video della proposta, andata in onda ieri sera su Canale5.

@annariccio287 la piu bella proposta ❤️sei un grande cognatino mio forza sister. vi voglio bene ❤️ che emozione #temptationisland @Temptation Island ♬ suono originale – nannyy

Un'altra sorella, Francesca Pia, ha aggiunto lo stesso video con la didascalia: "Non mia sorella che rimarrà nella storia di Temptation Island". Ha accompagnato il testo a un emoticon che piange e un cuore.

Durante il percorso a Temptation Island, Valentina Riccio aveva più volte menzionato la sua famiglia sostenendo fosse contraria alla sua relazione con Antonio. "I miei familiari mi hanno detto che questa è l'occasione per chiudere questa storia malata", disse. Stando a quanto pubblicato da due delle sue sorelle, la notizia sarebbe stata accolta con piacere. Entrambe si sono mostrate emozionate e felici per la sorella.

La proposta di matrimonio a Temptation Island

Nella puntata di Temptation Island del 29 luglio, Antonio Panico ha sorpreso la fidanzata Valentina Riccio al falò. Dopo averle fatto uno scherzo, si è presentato in spiaggia subito dopo la comparsa della scritta pirotecnica "M vuò spusà?". Con "Ti aspetto all'altare" di Tony Colombo come sottofondo, si è inginocchiato mantenendo un anello tra le mani. Valentina si è emozionata: tra baci, abbracci e frasi come "Non me l'aspettavo", ha accettato la proposta.