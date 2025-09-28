Sonia Mattalia e l’amore per Alessio dopo Temptation Island: “Da parte dei suoi genitori ho trovato un muro”

Sonia Mattalia e Alessio Loparco hanno parlato del loro nuovo inizio dopo la fine di Temptation Island. “Siamo sereni e tranquilli, mi sta dimostrando tanto. Da parte dei suoi genitori però c’è un muro”, ha raccontato lei.

Alessio Loparco e Sonia Mattalia hanno ricominciato da zero. Dopo il percorso Temptation Island, dal quale erano usciti separati per poi ritrovarsi poco dopo, i due hanno deciso di dare una seconda possibilità al loro amore e oggi sono "sereni e tranquilli". "Mi sta mostroando che è cambiato", ha raccontato la 48enne. Già nello speciale Temptation Island e poi… e poi avevano parlato del loro nuovo inizio insieme.

L'inizio della storia d'amore tra Sonia e Alessio

Ospite di Verissimo insieme ad Alessio, nella puntata del 28 settembre, Sonia ha raccontato come è nata la loro storia d'amore e ha svelato alcuni dettagli riguardo il suo passato sentimentale. "Prima sono stata sposata, ho scoperto però che la persona che avevo accanto mi tradiva e ingannava. Due anni e mezzo dopo il divorzio, in cui sono stata sola, ho incontrato Alessio casualmente", ha spiegato. Lui era un praticante avvocato, ma tra loro non è stato un colpo di fulmine: "Non mi era tanto simpatico, aveva un atteggiamento arrogante e da buffoncello, poi ho scoperto essere fragile e sensibile". Diversa è stata la percezione di Alessio: "Mi è piaciuta subito, le ho chiesto il numero, poi sono andato a casa sua".

Il percorso insieme a Temptation Island

Il percorso a Temptation Island di Sonia e Alessio è stato piuttosto turbolento fin dall'inizio. Lui aveva raccontato di avere diversi dubbi sul rapporto e di averle chiesto di sposarla per "senso di gratitudine". A tal proposito, a Silvia Toffanin ha spiegato: "Sono state diversamente interpretate le mie parole. Significava che oltre ad amarla, ero grato per quello che è stata per me, in senso positivo". "Ma tutta l'Italia non l'ha capito", ha commentato la conduttrice. "Sono profondamente pentito nel rivedermi, sono un animale. Mi dispiace perché non sono così", ha aggiunto Alessio.

Nonostante le forti dichiarazioni sul loro rapporto, Sonia ha deciso di perdonare Alessio: "In lui ho capito che c'erano grandi mancanze. Non lo giustifico, non ho perdonato e dimenticato, ma ho cercato di comprenderlo. Stavamo vivendo un periodo di crisi e volevo capire se davvero mi amava".

Il rapporto con i genitori di Alessio

Alessio Loparco ha raccontato che, ad oggi, Sonia è la sua famiglia. Quanto al rapporto con i genitori, ha svelato: "Non vengo capito, non sento da parte loro affetto e vicinanza. Ho un legame turbolento anche con i miei fratelli e sorelle, non ci siamo tanto compresi". Anche Sonia non ha mai trovato nei genitori del compagno la voglia di conoscerla: "C'è stato un muro da parte loro, non ci sono mai stati, non sono mai venuti a casa nostra".