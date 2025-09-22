Sonia Mattalia e Alessio Loparco innamorati e felici dopo Temptation Island: “Siamo ripartiti da zero”

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono più innamorati e felici che mai. Nello speciale di Temptation Island, in onda il 22 settembre su Canale 5, si sono presentati insieme e hanno raccontato a Filippo Bisciglia di essere ripartiti da zero: “Ci stiamo riscoprendo”.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono tra i protagonisti della seconda puntata di Temptation Island e poi… e poi…, in onda il 22 settembre su Canale 5. Nello speciale dedicato al reality di Canale 5, la coppia ha spiegato in che rapporti è alcuni mesi dopo la fine del programma e come ha passato l'estate. I due si sarebbero cancellati dell'Ordine degli Avvocati e, quanto al loro amore, sarebbero tornati a tutti gli effetti insieme.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco sono ancora una coppia: come è andata l'estate

Sonia e Alessio sono ancora una coppia e sono più innamorati e felici che mai. "C'è stata un'unica costante, quella del sorriso. Siamo tornati a ridere insieme", ha raccontato la donna. Hanno trascorso l'estate insieme e sono tornati in Calabria, poco distante dal villaggio di Temptation Island: "Volevamo ricominciare da lì, costruire da zero dei ricordi positivi. Abbiamo tracciato una linea e abbiamo creato un rapporto diverso. Ci stiamo riscoprendo".

La serenità ritrovata di Sonia Mattalia e Alessio Loparco

In realtà, già nella puntata ‘un mese dopo' di Temptation Island, Sonia e Alessio si erano mostrati di nuovo insieme. I due erano tornati a essere una coppia e a godersi la quotidianità lontano dalle telecamere, ribadendo ancora una volta di voler dare al loro amore una seconda possiblità. La loro storia, quindi, prosegue a gonfie vele e li sta portando a riscoprire anche le piccole cose. Sui social, di recente, un video che li vede protagonisti mentre camminano mano nella mano e chiacchierano con alcuni fan del programma che li hanno riconosciuti. Nel reality condotto da Filippo Bisciglia, sono passati alla storia per aver fatto addirittura tre falò di confronto ed essere rimasti nel villaggio nonostante la decisione iniziale di rifiutarli.