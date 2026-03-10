La dedica di Simone Margagliotti a Sonia Barrile dopo il parto: “Siete tutto per me”, in che rapporti sono oggi

L’8 marzo, Simone Margagliotti e Sonia Barrile hanno dato il benvenuto al loro figlio Gabriel. Ma a colpire non è stata solo la lieta notizia, quanto il tenore delle prime parole pubbliche dell'ex di Temptation Island, che suggeriscono un grande affetto verso la sua ex compagna.

La dedica social. Nelle ultime ore, l’ex protagonista del reality di Canale 5 ha condiviso alcuni scatti che ritraggono Sonia Barrile e il neonato in ospedale. Tra una foto della sua ex che si gode il primo sushi post-parto e il dettaglio del piedino di Gabriel, è apparsa una frase che ha subito riacceso le speranze di chi vorrebbe rivederli insieme: “In questa foto c’è tutto quello che conta davvero per me: tu e nostro figlio”. Parole forti, che sembrano suggerire un legame ancora in corso tra i due. Anche la neo mamma voluto ringraziare i follower per l’affetto ricevuto, non risparmiando però una stoccata agli hater: “Mi viene da ridere perché anche in un momento così bello ci sono persone tristi che commentano con frasi assurde su un bambino appena nato. Non vi rispondo e vi auguro il bene!”.

Per capire il peso di questa dedica, bisogna fare un passo indietro. Simone e Sonia erano approdati a Temptation Island con una relazione già logora. Nel villaggio, però, era accaduto l'irreparabile: Simone l'aveva tradita con una delle tentatrici, portando la fidanzata a chiudere la storia durante il falò di confronto. Il colpo di scena era arrivato nel post-programma: Sonia aveva scoperto di essere incinta. Nonostante il legame indissolubile del bambino, la strada verso la pace è stata tortuosa. In una puntata di Temptation Island e poi…, era emerso che i due si erano lasciati nuovamente a causa di ulteriori mancanze di rispetto da parte di lui. Mentre Barrile si diceva irremovibile sul voler rimanere single, Simone ha iniziato un lungo "corteggiamento" pubblico, dichiarando a più riprese di voler essere non solo un padre presente, ma di nuovo il compagno di Sonia.

In che rapporti sono oggi? Al momento, i due sembrano aver trovato una tregua per il bene di Gabriel. Sebbene nessuno dei due abbia ancora ufficializzato un ritorno insieme, la vicinanza costante di Simone durante il parto e le sue premure costanti suggeriscono che la distanza tra loro si stia facendo sempre più breve. E chissà che l'arrivo di Gabriel non possa dar loro un'altra possibilità.