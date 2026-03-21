Simone Margagliotti si scusa con Sonia Barrile dopo il parto: “Mi pento di averla tradita”

L’ex protagonista di Temptation Island affida ai social un lungo sfogo pubblico dedicato a Sonia Barrile, sua ex compagna e ora madre di suo figlio Gabriel. Dopo le polemiche per il suo comportamento nel reality, ora ammette le sue colpe: “Sono stato un codardo, oggi sono un uomo nuovo”.

La nascita di un figlio può cambiare radicalmente le prospettive, e sembra essere proprio quello che è accaduto a Simone Margagliotti. A nove mesi dalla fine del suo percorso a Temptation Island, durante il quale era finito al centro delle critiche per la superficialità e la mancanza di rispetto mostrate verso la compagna Sonia Barrile, l'ex volto del reality ha scelto di scusarsi pubblicamente con un video diretto alla madre di suo figlio.

Le scuse pubbliche: "L'ho capito dopo averla persa"

Attraverso un reel condiviso sul suo profilo Instagram, Simone Margagliotti ha deciso di metterci la faccia, affrontando i fantasmi di una relazione segnata dai tradimenti, l'ultimo dei quali consumato davanti alle telecamere di Temptation Island. "Voglio chiedere scusa, anche se l'ho già fatto mille volte privatamente, sentivo di doverlo fare pubblicamente", ha esordito il personal trainer, visibilmente segnato dal nuovo ruolo di genitore. Le sue parole suonano come un tentativo estremo di riconciliazione o, quantomeno, di pacificazione: "Nella vita ci sono due cose difficili: essere genitori e amare una persona per sempre. Io l'ho capito prima, l'ho persa dopo, ma l'ho capito anche durante. Sono stato un codardo e me ne pento amaramente".

Al momento, nessuno dei due si è esposto chiarendo la natura del loro rapporto oggi, dopo la nascita del bambino. Non si sa, dunque, se abbiano scelto di tornare insieme per amore della loro famiglia o se tra loro ci sia solo un rispetto reciproco in nome del benessere di Gabriel.

Dalla rottura alla nascita di Gabriel

Il percorso della coppia era naufragato definitivamente dopo il falò di confronto nel programma di Canale 5. Sonia, stanca di anni di mancanze, aveva deciso di chiudere la storia, scoprendo però poco dopo di essere incinta. Nonostante la separazione, i due hanno scelto di affrontare il percorso della genitorialità insieme, portando alla luce il piccolo Gabriel solo poche settimane fa. Proprio l'arrivo del bambino sembra aver innescato in Simone il desiderio di voltare pagina: "A volte devi soffrire per imparare. Ad oggi mi sento una persona diversa, che sta migliorando e vuole solo dimostrare amore, pace e benessere". Non è un segreto che, negli ultimi mesi, Margagliotti abbia manifestato più volte l'intenzione di voler ricostruire un legame sentimentale con la madre di suo figlio. Se questo video basterà a risanare una ferita profonda come quella di Sonia resta da vedere, ma il segnale inviato è chiaro: il "personaggio" provocatorio visto in tv sembra aver lasciato il posto a un uomo che prova a fare i conti con le proprie responsabilità.