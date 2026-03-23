Alex Belli e Delia Duran genitori, è nato il loro primo figlio Gabriel

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori. Nella mattina di lunedì 23 marzo è nato il piccolo Gabriel, il loro primogenito, come hanno annunciato pubblicando alcuni scatti su Instagram.

Alex Belli e Delia Duran sono diventati genitori: è nato il loro primogenito, Gabriel. L'annuncio è arrivato su Instagram, dove la neo mamma e il neo papà hanno condiviso alcuni scatti che ritraggono i dettagli del piccolo: la manina, il braccialetto con scritto il suo nome.

L'annuncio su Instagram

Il piccolo Gabriel è venuto al mondo nella giornata di lunedì 23 marzo alle ore 9:53, all'ospedale San Raffaele di Milano, come fanno sapere l'attore e la modella condividendo con i loro fan la bellissima notizia. Solo qualche ora fa, proprio sul suo profilo Instagram, Delia Duran aveva condiviso alcuni scatti relativi all'ultimo mese di gravidanza. I due hanno condiviso diversi passaggi di questo percorso verso la genitorialità, in maniera talvolta anche simpatica, come il video pubblicato una decina di giorni prima del parto, in cui la modella mostra il pancione Belli, a mo' di meccanico, armeggia con un rasoio in mano. Ancora, poi, l'attore si divertiva a girare per casa con il passeggino dopo averlo montato.

I due da tempo desideravano un bambino, come più volte avevano dichiarato anche dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, dove erano stati tra i principali protagonisti, con la loro tormentata storia d'amore. In un'intervista che Belli ha rilasciato a Fanpage lo scorso novembre, aveva raccontato di come pur provando da tempo ad avere un bambino, i due non riuscivano e stavano anche valutando l'idea di ricorrere alla fecondazione assistita. "Poi non ce n'è stato bisogno. Il nostro bambino è stato un dono inaspettato" aveva aggiunto l'attore che in quell'occasione aveva anche manifestato un certo timore all'idea di intraprendere questo percorso, visto che già in una precedente relazione aveva dovuto farvi ricorso: "Un’inseminazione in vitro non è una passeggiata, soprattutto per le donne: per ogni tentativo bisogna sottoporsi anche a una doppia anestesia totale. È un percorso tosto, sia fisicamente che psicologicamente, perché ogni tentativo che non va in porto è come vivere una piccola perdita".