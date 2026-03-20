L’ex del GF Alessio Falsone è diventato papà, nato il figlio Achille: “Benvenuto al mondo, amore”

Fiocco azzurro per l’ex gieffino Alessio Falsone: è nato Achille, il primogenito avuto dalla compagna Chiara. L’annuncio sui social: “Nato con il primo raggio di sole della primavera. Benvenuto al mondo, amore nostro”.

Alessio Falsone è diventato papà. L'annuncio, arrivato nelle prime ore di questa mattina, venerdì 20 marzo 2026, ha subito fatto il giro dei social. L’ex concorrente della diciassettesima edizione del Grande Fratello ha scelto Instagram per condividere con i follower la sua gioia, pubblicando una storia che non lascia spazio a dubbi: è nato un maschietto e si chiama Achille.

L’annuncio di Alessio Falsone. "Nato con il primo raggio di sole della primavera. Benvenuto al mondo Achille, amore nostro", ha scritto Falsone a corredo di uno scatto che immortala la sua mano stringere quella della compagna. Il piccolo Achille arriva a coronare il legame tra lui e Chiara, una relazione vissuta con discrezione lontano dalle telecamere che un tempo lo vedevano protagonista. L'annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso ottobre, quando la coppia aveva deciso di condividere il percorso verso la genitorialità con il proprio pubblico.

La story pubblicata su Instagram da Alessio Falsone

Classe 1992, imprenditore nel settore della ristorazione e allenatore di calcio, Alessio Falsone si è fatto conoscere dal grande pubblico entrando nella Casa del Grande Fratello (l'edizione vinta da Perla Vatiero) a percorso già avviato. Sin dai primi giorni, si era distinto per un carattere schietto, energico e spesso divisivo, diventando uno dei protagonisti assoluti delle dinamiche della Casa di Cinecittà. Dopo l'esperienza nel reality, Falsone è tornato alla sua quotidianità a Milano, riprendendo con successo la sua attività nel mondo del calcio dilettantistico, sport che è da sempre la sua più grande passione.

Il capitolo Anita Olivieri e la nuova vita con Chiara. Nella Casa del GF, il pubblico aveva seguito con attenzione la nascita della sua storia d'amore con Anita Olivieri. Un legame che aveva portato la romana a chiudere una relazione decennale all'esterno, ma che si è rivelato fragile una volta spenti i riflettori. Dopo poche settimane dall'uscita dal programma, i due avevano annunciato la rottura definitiva, citando differenze inconciliabili nello stile di vita e nelle prospettive future. Chiuso il capitolo mediatico, lui ha poi ritrovato la serenità accanto alla sua attuale compagna Chiara, una donna estranea al mondo dello spettacolo e ora madre di suo figlio Achille.