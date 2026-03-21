Pierpaolo Pretelli: “Hanno provato a buttarmi fango addosso, ma ho la verità dalla mia parte”

Ospite della puntata di sabato 21 marzo di Verissimo è stato Pierpaolo Pretelli. Il noto volto tv ha parlato della gioia della paternità, ma non ha nascosto di aver dovuto attraversare un momento difficile. Pur senza nominarlo, il riferimento era allo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini e nel quale è stato tirato in ballo.

Pierpaolo Pretelli e il commento sulla vicenda Signorini

È da qualche tempo che Pierpaolo Petrelli non compare in televisione, un periodo lontano dal piccolo schermo che, però, ha dedicato alla sua famiglia: "Qualcuno mi chiama mammo, ma io mi ci rivedo, sono molto premuroso, mi piace moto preparargli delle pappe speciali. Essere papà credo sia una fortuna, sono veramente felice". Questa felicità, però, ha rischiato di essere minata da quanto è emerso dalle puntate di Falsissimo, il format Youtube di Fabrizio Corona, in cui l'ex re dei paparazzi ha smascherato quello che ha poi preso il nome di "sistema Signorini", nel quale avrebbe figurato proprio Pretelli che, però, come ribadito anche in questa intervista ha sempre preferito non commentare:

Un po' di di tempo fa qualcuno ha provato a buttarmi del fango addosso, tutto infondato, quando hai la verità dalla tua parte, penso che il silenzio sia la cosa più giusta in questi casi, questa è la mia benzina per andare avanti, la famiglia mi è stata vicino, perché sanno chi sono e da dove vengo, mi sono stati vicini in un momento così delicato. Sono grato alla vita per avere una solidità familiare, perché ti aiuta ad affrontare i momenti più difficili.

Il rapporto con Giulia Salemi

Non poteva mancare, poi, una menzione al rapporto con Giulia Salemi. I due stanno ormai insieme da cinque anni, dal dicembre 2020, quando si sono incontrati nella casa del Grande Fratello. Silvia Toffanin, quindi, chiede al suo ospite se i due stiano attraversando un momento sereno e Pretelli spiega:

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Si è legati molto ai social, l’unità di misura è in base a quante foto posta insieme, io non voglio essere schiavo di quella roba lì e ho fatto un passo indietro, quello che siamo noi a casa, lo sappiamo noi dentro le mura, lo sappiamo e cerchiamo di proteggerlo, un po’ siamo in dovere e non vogliamo essere schiavi del sistema, dei social. È chiaro che ci sono alti e bassi.

Alla domanda se ci siano state delle discussioni, Pretelli risponde: "Ogni tanto c’è qualche silenzio che andrebbe riempito, più da parte mia, io tante volte non ho voglia di parlare. I bambini sono una gioia incredibile, ma un po’ di disequilibrio alla coppia li crea".