Fabrizio Biggio si commuove parlando di Fiorello: “Ha creduto in me quando nessuno lo faceva”

Fabrizio Biggio è ormai diventato un punto fermo nelle trasmissioni di Fiorello, il comico e attore è stato ospite nel programma pomeridiano di Francesca Fialdini, Da Noi a ruota libera, dove ha raccontato di aver attraversato un periodo particolarmente difficile, in cui pensava che nessuno lo avrebbe più chiamato a lavorare.

Il momento in cui Fiorello ha chiamato Biggio

Il comico e attore ha parlato del suo rapporto con Rosario Fiorello, che lo ha risollevato in un momento difficile della sua carriera, tanto che non è riuscito a trattenere l'emozione ricordando il momento preciso in cui ha ricevuto una chiamata inaspettata e che, di fatto, gli ha cambiato la vita:

Ero in un basso tremendo, stavo finendo un po’ nel dimenticatoio. Il telefono iniziava a non squillare più. Era il giorno del mio compleanno, ero al mare e dissi a mia moglie: ‘Basta, non ci penso più e a settembre mi invento qualcosa'. Squilla il telefono e vedo “Rosario”, dissi: come è possibile? Parlammo e mi disse: ‘A settembre che fai? Sei bravo e vorrei lavorare di nuovo con te'. Ha creduto in me in un momento in cui nessuno ci credeva.

Il sodalizio da Viva Rai2 a La Pennicanza

Da quel momento è iniziato un sodalizio che continua ancora adesso. Il successo di Viva Rai2 ha rappresentato una novità nell'ambito dei programmi televisivi, un unicum che, infatti, è stato praticamente impossibile da ripetere. Dopo il biennio d'oro dello show mattutino, prima in diretta dal glass box di Via Asiago e poi dal Foro Italico, dove lo showman siciliano ha messo in piedi uno spettacolo in piena regola, con tanto di esibizioni musicali, balletti, ospitate, ma anche commenti sull'attualità, il tutto condito con satira e sarcasmo, l'avventura mattutina si è poi trasformata in qualcos'altro. Il duo, infatti, è tornato con il programma radiofonico La Pennicanza, collocata nel palinsesto di Radio2 alle 13:45, ora anche in video. Squadra che vince non si cambia e, infatti, i due hanno dimostrato di essere perfettamente allineati e Biggio si è rivelato un'ottima spalla per le performance di Fiorello. Non ultima la parodia della canzone con cui Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo: "Mai avremmo pensato che sarebbe diventato virale, una cosa fatta in cinque minuti… alla fine ci siamo divertiti, tutto qua" racconta il conduttore nel salotto di Francesca Fialdini.

Fabrizio Biggio parla del suo matrimonio

Biggio ha poi concluso l'intervista parlando anche della sua vita privata: "Io e mia moglie Valentina stiamo insieme da 26 anni, ci siamo sposati solo due anni fa" poi rivela: "Abbiamo avuto una crisi in mezzo, come è normale. Serve perché poi ti riscegli e quello è di una potenza incredibile". In questi anni, nonostante la notorietà, ha sempre cercato di proteggere la sua famiglia e racconta un aneddoto legato a sua moglie: "Ci sono tanti matti in giro… c’è stata una persona che ha cominciato a scrivere a mia moglie, era innamorata di me e le diceva “lascialo”. Era una stalker".