Fiorello prende in giro la Rai per il post su Martina Miliddi: “Turbare chi? Il balletto non è scandaloso”

Fiorello ironizza sul caso del post rimosso dalla Rai su Martina Miliddi. Dopo le polemiche per la didascalia sessista apparsa sui canali social della rete, lo showman ironizza sulla svista di Viale Mazzini a La Pennicanza: “Volete turbare chi? Avete presente chi avete davanti?”.

Non è una novità che Fiorello ami pungere l’azienda per cui lavora, ma stavolta nel mirino dello showman è finita una gestione social della Rai che ha sollevato un piccolo caso mediatico. Durante l’ultima puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, il conduttore ha acceso i riflettori sul post pubblicato (e poi rimosso) su Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi ed ex volto di Amici.

Il post rimosso su Martina Miliddi

Il caso è esploso dopo la puntata di domenica 8 marzo. Sui canali social di Rai1 e RaiPlay è apparso un video di Miliddi impegnata in una coreografia sensuale accanto a Stefano De Martino. A scatenare la bufera, però, è stata la didascalia: “Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio”. Un commento giudicato da molti ammiccante e sessista, arrivato paradossalmente proprio all'indomani della Giornata internazionale della donna. La Rai, probabilmente accortasi dello scivolone, ha provveduto a cancellare il post, ma la vicenda non è sfuggita all'occhio clinico di Fiorello.

La stoccata di Fiorello: “Il problema è il post, non il balletto”

Fiorello, che aveva già anticipato che avrebbe trattato l'argomento con un post ironico sul profilo Instagram de La Pennicanza, ha risposto a modo suo all'eccessiva prudenza dei social manager Rai: “Il balletto in sé non ha nulla di scandaloso, il problema è il post pubblicato dalla Rai. Ma turbare chi, esattamente? Avete presente chi avete davanti? Noi abbiamo la nostra Samara!”. Secondo lo showman, l'alert sulle "capacità cardiovascolari" è apparso quasi anacronistico, trasformando un momento di danza professionale in una sorta di scandalo che, nei fatti, non esisteva.

Fiorello ha trovato spazio anche per una battuta sul conduttore di Affari Tuoi, mettendo a confronto Stefano De Martino con il suo partner Fabrizio Biggio. Celebrando il debutto di Biggio su Rai1 con la fiction Le libere donne, ha scherzato: “Sono onorato di essere accanto all’uomo del momento. Mi dispiace per De Martino, ma ormai si parla solo di lui: Fabrizio Biggio! Il Corriere gli dedica una pagina intera… e pensare che l’ho raccolto per strada”.