La Rai rimuove un post con Martina Miliddi di Affari Tuoi: la frase che ha sollevato polemiche

Da quando Martina Miliddi è entrata nel cast di Affari Tuoi, il game show di Rai1 è diventato palcoscenico delle esibizioni della ballerina, ex volto di Amici di Maria De Filippi. Dopo la puntata di domenica 8 marzo, sui canali social di Rai1 e RaiPlay è stato condiviso un video della giovane performer con una frase a corredo che, però, ha sollevato non poche polemiche per il tono decisamente sessista del commento. Il post in questione è stato cancellato.

Il post poi cancellato dagli account Rai

"Queste immagini potrebbero urtare la vostra sensibilità e anche il vostro apparato cardiorespiratorio" questa la didascalia a corredo dell'estratto dell'esibizione di Martina Miliddi nella puntata di domenica 8 marzo di Affari Tuoi. La ballerina si avvicina a Stefano De Martino, improvvisando un casqué, per poi continuare la sua coreografia al centro della scena. Un commento che arriva il giorno dopo l'8 marzo che sappiamo essere la Giornata internazionale della donna e, quindi, quanto scritto nel post appare quanto meno fuori luogo e, infatti, a distanza di qualche ora è stato prontamente cancellato. Anche alla Rai, quindi, la scelta di chi ha postato questo contenuto non deve essere apparsa congrua a quanto dovrebbe proporre un'azienda pubblica, anche perché il testo è dichiaratamente ammiccante, nonché sessista.

I commenti da parte del pubblico

Non sono mancati i commenti anche da parte degli utenti. C'è chi contestava la presenza della ballerina, riconducendola alle trasmissioni degli Anni Novanta in cui le vallette erano predominanti e, di fatto, le donne erano solo delle figure accessorie che accompagnavano il conduttore; c'è chi ha espresso il suo disappunto accusando la Rai "questa televisione di stato che ci sommerge di moralismo e poi posta i glutei della ragazza in primo piano in orario protetto", lasciando intendere che la mise di Martina Miliddi fosse fin troppo succinta per il contesto. Insomma, un cortocircuito non da poco, che ha portato la Rai ad intervenire rimuovendo il contenuto e chissà se, dopo l'accaduto, anche le esibizioni della ballerina non assumano un carattere leggermente diverso e che non lasci intravedere una deriva di questo genere.