Nathaly Caldonazzo e lo sfogo in tv: “Sui social mi insultano per la mia magrezza, mi scrivono fai schifo”

Nathaly Caldonazzo racconta a La Volta Buona di essere stata bersagliata dagli insulti sulla sua fisicità. Il suo corpo, infatti, è stato oggetto di commenti terribile che denotano come sia sottovalutata l’importanza di calibrare le parole, soprattutto quando si parla del corpo altrui.

Il corpo dei personaggi famosi sembra essere diventata l'ossessione di chi, soprattutto sui social, non esita a lasciare commenti poco gradevoli sulla fisicità di chi pubblica, con naturalezza, foto to video in cui il proprio corpo viene mostrato senza esitazione. Lo racconta, non senza dispiacere, Nathaly Caldonazzo, ospite a La Volta Buona.

Il racconto di Nathaly Caldonazzo: "Mi scrivono sembri un verme"

Nel salotto di Caterina Balivo, la showgirl ha portato la propria testimonianza, parlando di come sui social gli utenti non si rendano conto di quanto le parole utilizzare per commentare questo o quel post, possano suscitare una reazione al mittente di quel messaggio che, forse qualcuno lo dimentica, è pur sempre di una persona, seppur abituata all'attenzione mediatica. Il tema di cui si stava parlando in studio era relativo alla tendenza di perdere peso in vista della stagione estiva, ed è a questo proposito che Nathaly Caldonazzo sente di dover raccontare cosa le è accaduto. La showgirl spiega:

Mi sono sentita di dire qualcosa di mettere stop a questo scempio, di dire qualcosa, perché si stava degenerando. Era partito un fomento sui social di cattiveria, di puro odio, di disprezzo. Il tutto è nato per un balletto, in cui mi riscaldavo prima della lezione di ballo che faccio tutte le mattine con mia mamma, e scherzavo, ballavo, scrivevo "buongiorno con allegria", quindi era proprio una cosa spensierata.

Sotto a quel video, pubblicato con spontaneità, sono però comparsi i commenti più disparati: "Una sfilza di fai schifo, sembri un verme, uno scheletro che balla, solo ossa, vergognati, sei un brutto esempio, vatti a nascondere" e la showgirl aggiunge: "Solo scritto da donne".

Un fenomeno che si manifesta anche al contrario, dove i commenti arrivano dal versante opposto, dal lato di chi giudica la fisicità altrui ritenendola in esubero, in eccesso, senza conoscere la storia di chi quel corpo lo abita. È successo, per l'ennesima volta ad Emma Marrone che ha risposto a tono a chi le diceva di mettersi a dieta, ma anche ad altre protagoniste dello spettacolo che devono fare i conti con il continuo bombardamento da parte di chi non si rende conto di come ogni parola possa trasformarsi in un'offesa, in un dardo che colpisce la stabilità emotiva altrui. Una prassi che va regolata e sulla quale bisognerebbe porre sempre più attenzione, visto che non accenna a regredire.