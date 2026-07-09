Valentina Ferragni: “Al mio ex scrivono che ha fatto bene a lasciarmi perché sono grassa. Io mi faccio una risata”

Valentina Ferragni ha parlato del rapporto con il suo corpo e delle continue critiche che riceve sui social: “Sotto i post del mio ex scrivevano ‘hai fatto bene a lasciarla perché è grassa’. A me non interessa se non entro in una taglia 38”.

Valentina Ferragni di nuovo criticata per il suo corpo. L'influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, è stata più volte presa di mira sui social per l'aspetto fisico, tra chi la insulta e chi la accusa di essere "troppo grassa". Ai commenti cattivi la 33enne ha smesso di rispondere, pur continuando a leggerli e a sentirsi "responsabile" per il messaggio che può essere trasmesso attraverso Instagram e TikTok, dove è seguita da milioni di followers.

"Quando viene criticato il mio corpo mi faccio una risata. Ci ho fatto il callo, alla fine dico ‘ok va bene", ha spiegato Ferragni ospite del podcast Corporea di Cosmopolitan. Con il passare degli anni ha imparato a non rispondere ai commenti negativi che le venivano fatti e che coinvolgevano in qualche modo anche le persone che le sono vicine, come nel caso dell'ex fidanzato. "Quando mi sono lasciata, non dico con chi ma in generale, sotto al post del mio ex fidanzato scrivevano "Hai fatto bene a lasciarla perché è grassa". Ma veramente l'unica cosa di cui possiamo parlare è quello?", ha infatti spiegato. Dopo la fine della storia d'amore con Matteo Napolitano, durata circa 3 anni e conclusasi senza alcun tipo di annuncio ufficiale, Ferragni è stata di recente paparazzata con un uomo di origine colombiana, di cui al momento non si conosce il nome.

Nonostante abbia imparato ad accettare le critiche in prima persona, Ferragni continua a sentire la "responsabilità" nei confronti delle ragazze che seguono il suo profilo e che vedono i contenuti che pubblica quotidianamente: "Quando vedono il mio corpo, spero che possano pensare come prima cosa che io sia in salute, che abbia due chili in più o due chili in meno. Penso e spero che vedano una persona felice, che sta bene, a cui non interessa se non entra in una taglia 38″.