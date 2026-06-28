Elisabetta Gregoraci: “Mi ritocco le foto per insicurezza. La vecchiaia? Non vedo l’ora di viverla”

Elisabetta Gregoraci parla del suo rapporto con l’estetica e ammette il ricorso al fotoritocco prima di pubblicare i suoi scatti sui social. Una scelta dettata dalle fragilità personali: “Tutti mi dicono di non farlo, che non ne ho bisogno e che sono più bella dal vivo”.

Elisabetta Gregoraci sceglie di normalizzare le proprie fragilità: ospite dell'evento Terrazza Fab!, la conduttrice e showgirl ha risposto apertamente a chi la critica per un uso considerato talvolta eccessivo di FaceApp e dei filtri digitali, ammettendo che dietro la ricerca della perfezione visiva si nascondono le insicurezze comuni a molte donne.

Elisabetta Gregoraci e l'uso del fotoritocco

"Tutti mi dicono di non farlo, che non ne ho bisogno e che sono più bella dal vivo", ha raccontato Gregoraci. Per lei, l'editing fotografico è diventato una sorta di protezione contro i piccoli difetti della quotidianità. "È una mia insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso. Ultimamente comunque sto cercando di usarlo meno". Una pressione che si scontra con i ritmi biologici e gli impegni pubblici: "Noi donne non stiamo sempre bene: siamo gonfie, abbiamo la pelle più rovinata, il ciclo, le occhiaie. Ma quando sei a un evento devi comunque essere perfetta".

I chili presi in gravidanza: "L'ultimo mese non mi sono pesata"

L'ex volto di Battiti Live, da sempre legata al mondo della moda e dello spettacolo anche per via della sua fisicità, ha voluto specificare come il suo corpo sia il risultato di una genetica favorevole e di un passato da sportiva (è cintura nera di karate), piuttosto che di una dieta restrittiva. Una serenità nei confronti della bilancia che l'ha accompagnata anche nel periodo della gravidanza, da cui è nato il figlio Nathan Falco, avuto dall'ex marito Flavio Briatore: "In gravidanza ho preso 26 chili, l'ultimo mese non mi sono nemmeno pesata perché volevo solo godermi quel momento".

Il passaggio più intimo riguarda però il tempo che passa e l'accettazione dei segni dell'età, un tema che per la showgirl si lega profondamente alla storia della sua famiglia e alla dolorosa perdita della madre Melina, scomparsa prematuramente dopo una malattia. Proprio per questo, la prospettiva delle rughe non sembra spaventarla: "Mi chiedono spesso come farò con la vecchiaia e io rispondo sempre: viva Dio! Non vedo l’ora di invecchiare. Mia madre si è ammalata presto e non ha potuto vivere questa fase della vita. Io spero di poterla sperimentare su di me, di stare bene. Le rughe non importano".