La vita di Cristina Chiabotto lontano dalla TV: “Marito, figlie e lavoro quanto basta. Sto meglio adesso”

Cristina Chiabotto da qualche anno appare molto poco in TV. La trentanovenne ha spiegato di avere costruito una nuova dimensione iniziata con la nascita delle sue figlie.

Cristina Chiabotto ha raccontato la sua nuova vita a riflettori spenti. Negli ultimi anni, la trentanovenne, incoronata Miss Italia nel 2004, ha preso parte a numerosi programmi televisivi come lo Zecchino d'Oro, Le Iene, Ballando con le stelle. Dopo il 2023, la sua presenza in TV è andata scemando. Lei assicura: "Non sono sparita, ho semplicemente cambiato dimensione". E in questa nuova dimensione c'è il marito Marco Roscio, conosciuto allo stadio durante una partita della Juventus: "Dopo un anno eravamo sposati, Andrea Agnelli si vanta che sia merito suo". La coppia ha due figlie: Luce Maria e Sofia.

Cristina Chiabotto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato della sua vita oggi: "Marito, figlie, lavoro quanto basta". La conduttrice ha dichiarato di avere vissuto con la giusta intensità gli anni in cui lavorava nel mondo dello spettacolo "consapevole che fossero un colpo di fortuna". Cinque anni fa, poi, è diventata mamma per la prima volta. È nata Luce Maria. Tredici mesi più tardi è nata la secondogenita Sofia.

Cristina Chiabotto e il marito Marco Roscio

L'arrivo delle bambine "ha segnato un nuovo inizio". Cristina Chiabotto ha fatto una scelta ben precisa: "Sarebbe stato impossibile occuparmi di loro mantenendo la mia attività con gli stessi ritmi. Diciamo che mi sono concessa un piccolo-grande stop, mossa dal desiderio di dedicarmi a pieno servizio a ciò che metto al di sopra di tutto, la famiglia".

La trentanovenne non si è mai pentita della scelta che ha preso. Al contrario, ha affermato con decisione di stare meglio adesso. Ritiene di essere stata catapultata nel mondo dello spettacolo quando era ancora troppo acerba per quel contesto fatto da adulti. Oggi è una donna "decisa e forte" e l'unica cosa che rimpiange del passato e non aver chiuso delle situazioni solo perché temeva di mettere in difficoltà le persone attorno a lei.