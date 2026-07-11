Cristiana Capotondi parla del padre di sua figlia: “Non stiamo più insieme, ma è molto presente”

Per la prima volta, Cristiana Capotondi si sbottona sulla sua maternità e sul legame con l’ex compagno, da sempre rimasto nell’ombra: “Mia figlia Anna è cresciuta in una grande famiglia allargata”.

A quattro anni dalla nascita della figlia Anna, Cristiana Capotondi rompe per la prima volta il silenzio sulla sua sfera familiare e sul legame con il padre della bambina. In un'intervista rilasciata a Sette, l'attrice ha affrontato il tema della sua maternità e dei modelli familiari attuali, svelando che la relazione con il genitore si è interrotta, pur mantenendo una presenza costante nella crescita della piccola. Dichiarazioni che riaccendono il dibattito pubblico sulla fluidità delle famiglie allargate in un contesto normativo italiano ancora fortemente ancorato a schemi tradizionali.

La figlia dell'attrice è nata nel settembre del 2022. All'epoca, la rottura con lo storico compagno Andrea Pezzi, annunciata contestualmente al parto specificando che il conduttore non fosse il padre biologico della bambina, aveva sollevato curiosità attorno all'identità dell'uomo. A distanza di quattro anni, l'artista ha deciso di aprirsi in una lunga intervista, affrontando non solo il bilancio della sua carriera teatrale e cinematografica, ma anche la complessa e felice gestione della sua quotidianità di madre.

Cristiana Capotondi e l'ex Andrea Pezzi

La rivelazione sull'ex compagno

Per la prima volta da quando è diventata mamma, Capotondi ha affrontato pubblicamente la situazione sentimentale che si è delineata dopo la nascita della bambina. Senza rivelare il nome dell'uomo, ha spiegato che il rapporto di coppia è giunto al capolinea, ma che questo non ha intaccato minimamente la stabilità e la crescita della bambina: "Il padre di mia figlia ed io non siamo più legati, ma lui è molto presente. Anna ha una grande famiglia allargata, in cui ci sono i parenti, le mie amiche e i miei amici. Ha molti riferimenti, alcuni non condividono con lei il sangue, ma bisogni e affetti", le parole.

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La riflessione sui nuovi modelli familiari

Le parole di Cristiana Capotondi si inseriscono inevitabilmente all'interno di un dibattito politico e sociale molto acceso in Italia, dove le tutele normative rimangono spesso focalizzate in via prioritaria sulla difesa della famiglia eterosessuale e rigorosamente bigenitoriale biologica. L'attrice ha rivendicato la legittimità e il valore di percorsi alternativi che molte donne scelgono di intraprendere, superando i vecchi schemi tradizionali del dibattito legislativo: