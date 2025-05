video suggerito

Andrea Pezzi: "Cristiana Capotondi è speciale, fatico a parlarne. Sono in crisi da 50enne, penso a una famiglia" Andrea Pezzi si racconta in un'intervista in cui ripercorre il successo che gli ha regalato la tv, lasciata per poi buttarsi nell'imprenditoria. Parla, poi, dei suoi familiari, degli amori come quello finito con Cristiana Capotondi e a 51 anni sta pensando di mettere su famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

È stato uno dei grandi protagonisti della tv degli Anni 90, ma ora Andrea Pezzi è un imprenditore affermato che, però, non ha mai smesso di assecondare quel suo lato comunicativo, ragion per cui dopo aver scritto libri, sarà in scena a teatro con uno spettacolo dal titolo Intelligenza naturale e il richiamo allo strumento che più di tutti sta rivoluzionando la società è lampante. Alla soglia dei 51 anni, dopo alcune storie importanti che gli hanno cambiato la vita, sta quasi pensando di metter su famiglia, ma non è semplice: "Spero di non fare danni".

Il successo con la tv e il sostegno alla sua famiglia

Intervistato da Repubblica, Andrea Pezzi ripercorre quella che si può dire sia stata la sua prima vita scandita dalla notorietà regalatagli dal piccolo schermo, quando era circondato da orde di fan che lo seguivano in ogni dove: "Sono stati anni molto belli, il problema dell’ego esiste. Fai i conti con la finzione. Però è stato costruttivo, sono vaccinato". Eppure, sebbene fosse la star degli anni Novanta, fare televisione non è mai stato un obiettivo, per cui quando ha deciso di smettere lo ha fatto senza esitare:

Da ragazzino non ho mai pensato voglio fare il personaggio. Lavorando a Radio Deejay, Mtv, in Rai e a Mediaset ho mantenuto la mia famiglia. La mia promessa era quella di dedicarmi allo studio, avere due lire e esser libero. La tv non era la mia ambizione, non mi immaginavo a firmare autografi. Chi arriva al successo da giovane, spesso non capisce che la vinta è lunga. Devi lavorare per la persona che diventerai. A 51 anni mi sto disegnando il futuro, so che a 60 avrò bisogno di cose diverse.

Il motivo per cui ha deciso di lasciare la TV è anche piuttosto chiaro: "A un certo punto è diventato un luogo in decadimento. All’inizio del 2000 stava succedendo qualcosa di pazzesco, l’arrivo del Grande Fratello. Per me finiva tutto, il mondo stava cambiando, ho fatto una scelta drastica". I programmi di cui è stato protagonista lo hanno aiutato a risollevare la sua famigli in un periodo difficile, quando l'azienda del padre, in provincia di Ravenna, è fallita: "Ho aiutato la mia famiglia, ne sono orgoglioso. Un ragazzo davanti alla comodità combina poco. Io e i coetanei li mangiavo a colazione: avevo fame, loro no". Dalla tv è poi passato all'imprenditoria: "Ho capito che le nuove rockstar sono gli imprenditori. Cercavo i luoghi del progresso".

L'amore Cristiana Capotondi e oggi il pensiero di mettere su famiglia

Osannato da migliaia di ragazze ai tempi di Mtv, nella sua vita ha avuto delle storie importanti che sono arrivate anche alle cronache rosa. La prima fu con Claudia Pandolfi, all'epoca amatissima protagonista di Un medico in famiglia: "Claudia è una donna straordinaria, l’ho amata tantissimo e ancora oggi le voglio bene. L’idea che qualcuno mi abbia regalato un pezzo di vita importante mi rende felice". Altra relazione significativa e durata oltre 15 anni è stata quella con Cristiana Capotondi, un amore duraturo che, però, non troppo tempo fa si è concluso: "Con Cristiana ci sentiamo ogni tanto, lei ha il potere della dolcezza, è una persona speciale di cui fatico a parlare. L’esperienza con lei mi ha fatto riflettere molto". Ad oggi, complice il tempo che passa, Pezzi pensa a mettere su famiglia:

L'amore va costruito, è l'unica vera promessa che fai a te stesso sperando di non essere deluso. Invece accettare che quella persona ti deluda è potente, conta la libertà che lasci all'altro. Non ho una relazione stabile, ho vissuto tre anni di sospensione. Fare un figlio è la cosa più difficile, sono in piena crisi del cinquantenne, sto pensando di mettere su famiglia, spero di non fare danni.