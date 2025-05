video suggerito

Alba Parietti e Francesco Oppini hanno un legame speciale: le liti, il lutto, la rinascita della famiglia Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini: dallo speciale incontro dell'attrice con Franco Oppini alla tragedia che ha segnato la loro vita. Oggi, il figlio ha ritrovato la serenità perduta.

C'è stato un tempo in cui Alba Parietti è stata la più desiderata e amata dagli italiani. Un tempo nel quale, però, lei non aveva occhi che per un uomo. Alba Parietti ha incontrato Franco Oppini nei primi anni '80. Nessuno poteva immaginare che da quell'incontro sarebbe nata non solo una storia d'amore, ma soprattutto a un legame ben più forte: quello con suo figlio Francesco. La loro è una delle relazioni madre-figlio più autentiche e complesse del mondo dello spettacolo italiano.

Il colpo di fulmine negli anni d'oro

Era il 1981 quando una giovane e bellissima Alba, con il suo "fisico androgino, sedere brasiliano, 1 e 76, bionda", come lei stessa si è descritta in un'intervista al Corriere della Sera, fece perdere la testa al comico dei Gatti di Vicolo Miracoli. A Torino, durante le registrazioni di "Non Stop", il programma di Enzo Trapani che vedeva protagonisti anche Carlo Verdone e Massimo Troisi, la scintilla scoccò in modo inaspettato.

Mi abbordò Jerry Calà, il ‘tampinatore' del gruppo. Prese il mio numero, mi corteggiava, non un gran complimento, visto che ci provava con tutte. […] Dopo un giro notturno per le vie di Torino, Franco mi invitò per un weekend in Romagna. Andai con un'amica che si fidanzò subito con Jerry. Lui era impegnato, lasciò l'altra e io feci la parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati. Ci innamorammo e fu subito Francesco.

La passione fu così travolgente che dopo appena tre mesi Franco Oppini lasciò la ragazza con cui stava da 15 anni e si presentò dai genitori di Alba per annunciare non solo il matrimonio, ma anche l'arrivo di un bambino. Francesco Oppini nacque il 6 aprile 1982. Il matrimonio tra Alba e Franco durò fino al 1990: "Non so se Franco era ancora innamorato, ma in quel momento io salivo e lui aveva dei momenti difficili perché i Gatti si erano separati", ha confessato la conduttrice qualche anno fa. Nonostante i tentativi di salvare l'unione per il bene di Francesco, che aveva solo 8 anni al momento della separazione, il rapporto naufragò definitivamente.

La storia di Francesco Oppini: il dramma e l'affermazione

Per Francesco, crescere sotto i riflettori non è stato sempre facile. Oggi è un affermato commentatore sportivo, ma ha dovuto costruirsi una propria identità all'ombra di una madre ingombrante e famosa, trovando il suo spazio nel mondo, anche professionalmente. C'è stato un dramma che ha segnato la sua vita. Il 17 ottobre 2006, la sua fidanzata Luana morì a soli 25 anni in un tragico incidente stradale. Un evento che ha profondamente segnato la sua esistenza e quella di tutta la famiglia. Ogni anno, Francesco ricorda l'ex fidanzata con un pensiero attraverso i social, mantenendo vivo il suo ricordo nonostante il tempo trascorso. Questo dolore ha inevitabilmente influenzato anche il rapporto con la madre. "Le sono andato contro per amore. Abbiamo vissuto un momento di difficoltà, visto che lei non approvava. Così ho deciso di andare fuori casa", ha raccontato Francesco, rivelando uno dei periodi più complessi del loro legame.

La rinascita e l'amore ritrovato

Oggi Francesco ha ritrovato la serenità accanto alla compagna Francesca Viverit, specializzata in Management dello Sport e degli eventi sportivi, una passione che i due condividono. Anche il rapporto con la madre Alba sembra aver trovato un nuovo equilibrio, tanto da portarli insieme sul piccolo schermo in diverse occasioni. Ciò che rende speciale il rapporto tra Alba e Francesco è la sua autenticità. Non hanno mai nascosto i momenti difficili, le incomprensioni, le discussioni anche accese. Ma è proprio questa sincerità che ha permesso loro di costruire un legame forte, capace di resistere alle tempeste della vita e alle pressioni della notorietà.