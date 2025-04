video suggerito

Mediaset ricorda Papa Francesco: la programmazione speciale di lunedì 21 aprile 2025 Le reti Mediaset modificano la programmazione per raccontare l'addio al Pontefice con speciali, documentari e approfondimenti. Ecco come cambia il palinsesto.

Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per la giornata di oggi, lunedì 21 aprile 2025, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco. Con questa programmazione speciale, Mediaset offrirà ai telespettatori un'ampia copertura dedicata all'addio al Santo Padre, alternando dirette, approfondimenti e contenuti documentaristici per ricordare la figura di Papa Francesco. Ecco come cambia il palinsesto su tutte le reti del Biscione.

La programmazione di Canale 5 e l'access prime time

Canale 5 dedicherà ampio spazio al ricordo del Pontefice con un "Pomeriggio Cinque Speciale", in onda dalle 14:40 alle 20:00 circa. Myrta Merlino seguirà in diretta gli sviluppi della giornata con ospiti e collegamenti, cedendo la linea a tre diverse edizioni speciali del Tg5 previste per le 16:00, le 17:00 e le 18:00. In access prime time, tutte le reti generaliste Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4) trasmetteranno in simulcast il documento firmato da Toni Capuozzo "Papa Francesco – Così normale da essere straordinario", uno speciale che ripercorre la straordinaria vita del Pontefice. La trasmissione sarà visibile anche su Tgcom24 e Mediaset Extra. La serata di Canale 5 proseguirà con la messa in onda della miniserie "Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente", diretta da Daniele Luchetti e dedicata alla vita di Jorge Bergoglio.

Gli speciali su Rete 4 e Italia 1

Anche Rete 4 modificherà la sua programmazione con "Diario del Giorno" condotto da Manuela Boselli, che andrà in onda in diretta dalle 14:00 alle 18:50. In prima serata, la rete proporrà uno "Speciale Videonews" condotto da Gianluigi Nuzzi, affiancato in studio da Elena Guarnieri. Su Italia 1, l'edizione di "Studio Aperto" delle 18:30 sarà prolungata fino alle 19:25, offrendo un'ulteriore copertura degli eventi legati alla scomparsa del Papa.