Amici24, Jacopo Sol dice addio a Francesca Bosco: "Mi fai sentire qualcosa di speciale, senza di te tutto diverso" Nel Serale di Amici in onda sabato 19 aprile, Francesca Bosco ha dovuto lasciare il talent. Prima di abbandonare lo studio, però, ha avuto la possibilità di salutare Jacopo Sol. Il cantante le ha fatto una dedica speciale.

La puntata di Amici in onda sabato 19 aprile ha visto l'eliminazione di Francesca Bosco. La ballerina, visibilmente commossa, ha ringraziato Maria De Filippi per il percorso nel programma di Canale5 e si è emozionata per le offerte di lavoro di cui è venuta a conoscenza nel corso della trasmissione. Prima di andare via, la concorrente ha salutato Jacopo Sol al riparo delle telecamere del talent. Il cantante, però, ha voluto farle anche una dedica pubblica, rivelando: "Lei aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere dopo".

Francesca Bosco in lacrime dopo l'eliminazione ad Amici24: "Questo posto è magico"

"Sarà un sogno anche fuori da qui, questo posto è magico". Con queste parole Francesca Bosco ha commentato la sua esperienza all'interno del talent show Amici. Poco dopo, Maria De Filippi le ha comunicato le offerte di lavoro a cui potrebbe andare incontro la ballerina, un posto a Budapest in una compagnia di danza oppure la partecipazione a un tour italiano di 8 date. La conduttrice, poi, ha fatto sapere alla giovane che poteva salutare Jacopo Sol, cantante in gara con cui ha stretto un legame all'interno del programma.

La dedica di Jacopo Sol per Francesca Bosco: "Sei speciale, senza di te sarei stato diverso"

Poco dopo l'annuncio che avrebbe dovuto lasciare il talent, Maria De Filippi ha concesso a Francesca Bosco e a Jacopo Sol di salutarsi lontano dalle telecamere. Il cantante, però, ha voluto dedicarle un pensiero pubblicamente:

Volevo ringraziarla a nome di tutti. Sei una persona speciale e so che se non ci fossi stata tu sarebbe stato diverso, sarei stato una persona diversa. Per me quando balli hai qualcosa di speciale, mi fai sentire qualcosa. Lei aveva paura di quello che sarebbe potuto succedere dopo, quindi sono contento che hai visto queste cose. Te lo meriti.