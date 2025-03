Francesca e l’amore per Jacopo Sol ad Amici 24: “Mi sono innamorata di te, ora siamo fidanzati”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

L'amore tra Jacopo Sol e Francesca ad Amici 24 prosegue a gonfie vele. Dopo essere usciti allo scoperto agli occhi del pubblico dopo il primo Serale, in onda sabato 22 marzo, il cantante e la ballerina sono stati protagonisti del daytime del 24 marzo. I due si sono lasciati andare a dichiarazioni importanti sulla loro storia d'amore, che con il passare dei mesi è diventata sempre più importante.

"Mi sono innamorata di te", la dichiarazione di Francesca a Jacopo Sol

Come si è visto nel daytime di lunedì 24 marzo, la ballerina e il cantante hanno parlato dell'amore che provano uno nei confronti dell'altra. "Credo di essermi innamorata di te", ha detto Francesca. "Come? Credi?", ha risposto Jacopo Sol abbracciandola sdraiati a letto. "Mi sono innamorata di te. Senza il credo", ha risposto la ballerina con decisione. I due sono sempre più complici e innamorati e la loro relazione ha fatto un passo in avanti ed è stata ufficializzata a tutti gli effetti.

L'amore tra Jacopo Sol e Francesca

Oltre a Luke e Alessia, nella scuola di Amici 24 è nata un'altra coppia. Si tratta di Jacopo Sol e Francesca, che sono usciti allo scoperto nel corso della prima puntata del Serale, quando la ballerina ha rischiato l'eliminazione finale contro Vybes. Fino a quel momento non era arrivata nessuna conferma ufficiale della loro storia d'amore e in nessun video o daytime si era parlato di loro, anche se i fan più attenti avevano intuito potesse esserci qualcosa di più oltre l'amicizia. I due si sono baciati in diretta in Casetta in attesa del verdetto finale, davanti agli altri compagni. Il cantante ha stretto la ballerina tra le sue braccia e l'ha invitata a non preoccuparsi: "Non hai niente di cui dispiacerti, hai ballato benissimo". "Potevo ballare meglio", ha commentato Francesca che alla fine si è salvata.