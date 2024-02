Francesco Oppini: “Non sposo Francesca Viverit, prima voglio un figlio entro i 45 anni” Francesco Oppini e Francesca Viverit sono una coppia da marzo 2022. Il figlio di Alba Parietti e Sergio Oppini ha parlato dei loro progetti futuri: “Non escludo il matrimonio ma non ora, prima voglio un figlio entro i 45 anni”. E sul lavoro: “Ho in cantiere uno show in coppia, ma con papà”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Oppini, 41 anni, – figlio di Alba Parietti e Franco Oppini – e Francesca Viverit, 25 anni, fanno coppia fissa da marzo 2022, una data incisa su due braccialetti da cui non si separano mai. Lo hanno svelato al settimanale Chi, dove sono stati immortalati sulle spiagge di Santo Domingo, meta della loro ultima vacanza insieme. Nell'intervista hanno raccontato il loro viaggio e la loro storia d'amore, per i due al momento non c'è nessun matrimonio in programma. Rivela Francesco Oppini: "Non ci penso alle nozze, per me prima viene un figlio".

Francesco Oppini e il suo "no" alle nozze

Francesco Oppini spiega che non esclude a priori le nozze: "Per me prima viene un figlio. Da figlio di separati, e separati quando ero bambino, e separati famosi come i miei genitori, per me è stato difficile il rapporto con l'idea di matrimonio", l'ex gieffino aggiunge che la sua priorità è quella di creare una famiglia con Francesca Viverit. Alla domanda se la coppia ha in programma un figlio, risponde: "Non lo cerchiamo né lo evitiamo. Da un lato è presto perché Francesca si è appena laureata e sta facendo il master, da un lato non lo è perché alla mia età è normale…" Francesco aggiunge che vorrebbe diventare padre entro i 45 anni, affinché il bimbo o la bimba possa "godersi per molti anni i nonni": "I nonni sono una cosa meravigliosa, io non li ho più, ma Francesca sì e li amo da morire, come amo lei e la sua famiglia. A me vengono gli occhi lucidi per tre cose: i bambini, gli animali e i nonni".

La storia d'amore tra Francesco Oppini e Francesca Viverit

Francesca Viverit, nuotatrice a livello agonistico e laureata in Scienze dei servizi giuridici, si è avvicinata a Francesco Oppini dopo la sua rottura con Cristina Tomasini. I due si conoscevano da tempo: "Quando mi sono lasciato con la mia ex ho attraversato un periodo difficile. Lei mi è stata vicina e pian piano è diventato amore. Per il mio 40simo compleanno mi ha anche regalato un gatto, Martino, che con un’altra gattina, Giorgia, rappresenta il primo nucleo della mia prossima famiglia". Le nozze non sono in programma, ma forse qualche impegno in tv insieme sì: "Ci sono state offerte da reality, ma non volevamo. C’è l’eventualità di un programma che potrebbe essere “di coppia”, ma non Temptation Island, che ho rifiutato tre volte in passato, e non con Francesca". L'ex gieffino racconta che lui e sua madre hanno rifiutato Pechino Express, Oppini avrebbe preferito partecipare al programma insieme a suo padre, alla sua fidanzata o ai suoi compagni del GfVi 2020 Enock Barwuah o Andrea Zelletta . Sui piani per il futuro: "Quello in cantiere adesso sarebbe un progetto diverso, in coppia, ma con mio padre. Però non si sa se andrà in porto, quindi meglio non dire altro. Ma lo farei soltanto perché sarei con mio padre".